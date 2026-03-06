76歲前TVB小生忽然晒海量攬女相：一直戀愛中 與多位一線花旦舉動親密 獨欠米雪掀討論

70年代TVB一線小生劉松仁近年因健康狀況出現問題堅拒「出山」拍戲，淡出幕前的劉松仁生活低調，鮮有再出席公開活動，反而專注在社交平台分享昔日故事。

劉松仁貼上與多位花旦的親密照

近日劉松仁因為《名媛望族》翻HIT而受到關注，劉松仁在劇中多情紳士的形象羨煞旁人，日前劉松仁在小紅書一口氣貼上與多位花旦的親密照並留言：「美女當前，坐懷不亂，談何容易？！」結果掀起一輪熱話。

相關閱讀：《名媛望族》世紀Re-U星光熠熠集齊視帝視后 江美儀爆二太太陳玉蓮行蹤？ 離巢女角風采依然

劉松仁坦言一直都在戀愛中

劉松仁在小紅書貼上與多位花旦的親密照後，他說：「我拍戲多年，每部戲都有女主角。通常男女主角之間，都會有一條愛情線。當妳投入角色，投入一段關係，妳就會享受到一段愛情，不一樣的愛情。真的很迷人，很令人嚮往。那種感覺一直吸引著我，可能也是我喜歡拍戲的一個原因（一笑）。妳能享受到愛情的浪漫，那種酸甜苦辣、喜怒哀樂、恩愛幸福，還有離別時的淒苦，種種感受都讓妳刻骨銘心，無法忘懷。最特別的是，這一切都不需要負責，因爲它們都不是真實的。一部戲結束時，感情也就結束了，因爲所有這些關係都是虛幻的、不真實的。然後妳又投入另一部戲，進入另一段情感，另一種男女關系。妳盡可以去感受、去享受、去經歷、去體驗各種各樣的情愫。我甚至有過這樣一種感覺：我不需要戀愛，因為我一直都在戀愛中。」

與劉松仁「戀愛」花旦極具份量

能夠與劉松仁「戀愛」的花旦，每一位都極具份量，分別有：佘詩曼、鄧萃雯、宣萱、胡杏兒、楊茜堯、陳慧珊、秋瓷炫、周麗淇、梁靖琪、明智妍和李喜真等等，劉松仁與多位女星合照時均有親密身體接觸，實在艷福無邊，但偏偏未見有米雪！有人說：「相信肯定會有在演戲中發生過感情的，因為劉老師拍戲很投入。」不過劉松仁只說：「唔話你知！」亦有人說：「松哥，你就好啦，攬過咁多美女。」劉松仁搞笑地說：「是他們攬我～好不好！」還有人說：「你這樣米雪姐會生氣的 ，居然一張都沒有Michelle Yim。」、「你身上有一種獨特的魅力。」、「期待松哥新書。」劉松仁說：「我也希望盡快可以與你們分享。」

相關閱讀：劉松仁嘆此生無憾 心繫《名媛望族》深信經典不會過時 淡出幕前隨心而行真實狀態惹人牽掛