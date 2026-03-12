Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

三一萬能合｜岑珈其搶人飯碗感內疚 麥沛東凌文龍身體「痛點」阻礙發展｜專訪

影視圈
更新時間：22:45 2026-03-12 HKT
發佈時間：22:45 2026-03-12 HKT

舞台劇《三一萬能合》主演麥沛東、岑珈其、凌文龍3個Tier C中佬，樣衰、甩頭髮、大肚腩，除外貌外，各有衝不破的人生關口，他們一心reset人生，以「科技融合」3個人變成1個「完美的人」，從荒誕嬉笑的過程中領略不完美的可貴。撰文、攝影︰李志宏

麥沛東經常自我懷疑

劇中人對自己外貌、人生諸多不滿。岑珈其、麥沛東感同身受，網上人身攻擊無日無之，例如笑岑珈其矮、麥沛東肥，看得多了，兵來將擋，麥沛東︰「話我樣衰，我改變唔到，話我殘，狀態我仲可以執，早啲瞓、敷面膜，搵化妝師幫手，調整飲食、作息，總之上到舞台就要精神。」2023年，麥沛東憑《正義迴廊》在《亞洲電影大獎》贏「最佳新演員」時，在頒獎台上對太太承諾︰「喺經濟上我會撐起頭家！」惟這幾年的工作量不穩定，他自我懷疑：「冇人搵我拍嘢，係我做得唔好？定係我過咗氣？」太太倒是安撫他說︰「又未窮到開唔到飯，一齊努力啦！」或許無論太太怎樣說，他也會胡思亂想。

麥沛東、凌文龍、岑珈其訴說男人之苦。
網上人身攻擊無日無之，笑麥沛東肥、樣衰，而非談論他的演技。
2022年，麥沛東與拍拖5年的女友趙雪翎成婚。
2023年，麥沛東憑《正義迴廊》在《亞洲電影大獎》贏「最佳新演員」。

岑珈其「諗多咗」

各行各業不景氣，岑珈其再次跨界演舞台劇，有工開理應開心，他卻又「諗多咗」，背負著拿取了別人機會的內疚，「好多人一心想做舞台劇演員，我係影視圈出身，企喺舞台上下，真係會諗︰『點解係我唔係佢哋？』好驚自己唔夠資格企上台上！」過去香港慣常把演員分成「電影」、「電視」、「舞台」演員，該劇創作策劃兼主演凌文龍，安慰岑珈其說︰「演員就係演員，只係媒介不同，講到尾，都係講故事嘅藝術。」其實他也有「痛點」，就是因為身高不足而錯失多次試鏡機會，「如果我身高『標準』啲，機會係咪會多啲？」

岑珈其是兩子之父，經濟壓力大。
何洛瑤、岑珈其、麥沛東等主演圍讀《三一萬能合》劇本。
岑珈其是綜藝節目《膠戰S4》「6膠」之一，好玩得！

凌文龍定海神針

「害怕自己未夠好」是夢魘，煩惱在於被外界定義，有打住習慣的凌文龍彷彿看破︰「外界所謂嘅好係點樣定義？又點解會有呢啲定義？」《三一萬能合》劇情以「科技融合」把3個人變成1個「完美的人」，他解釋︰「首先抽取你嘅記憶嚟交換，之後你就會變成樣靚身材正，擁有美好人生，冇煩惱，唔會自我懷疑，但冇咗記憶，嗰個人仲係唔係你？」完美的東西沒有故事張力，打動人的往往是那些撞板、疲累、起伏的片刻，凌文龍續稱︰「演員就係將自己最脆弱嘅部分示眾，變成強大嘅表演武器，變成吸引觀眾嘅力量。」麥沛東︰「呢點我明，我會睇返舊作，問自己幾個問題：當時有冇盡力？有冇令自己後悔？咁個心會定好多！」岑珈其︰「壓力自找，同時都係推動我唔敢鬆懈嘅動力，舞台上下唔好Hea，live表演，我好認同麥東嗰句，無論點都唔好令自己後悔。」

凌文龍身兼《三一萬能合》主演、創作策劃。
《三一萬能合》將於4月公演。
ViuTV劇集《IT狗》凌文龍（右）的表演令人印象深刻。

