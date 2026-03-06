Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

愛回家丨「何賊」驚爆離巢 行蹤詭秘IG轉私人模式 入行12年只演閒角《新聞女王2》成告別作

影視圈
更新時間：16:00 2026-03-06 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-06 HKT

入行12年的TVB閒角謝可逸多年來主要飾演小混混、手下、討債人士、公司職員等角色，直到近年成為處境劇《愛回家》匪徒「何賊」而被人認識，近日傳出謝可逸突然神秘離巢，不但TVB藝員網站已刪除其名字，連個人社交平台都轉為私人模式，行蹤極度低調。

《新聞女王2》成為謝可逸告別作

謝可逸已經有一段時間未有現身《愛回家》，而最後一次演出是在《新聞女王2》飾演SNK攝影部九哥，本來九哥是「梁景仁」馬國明死因的關鍵證人，不過他收受利益拒絕上庭潛逃海外，角色戲份亦告段落，似乎成為謝可逸的告別作。

謝可逸演藝生涯曾有過曙光

謝可逸的演藝生涯曾有過曙光，在2020年曾取代周柏豪在《使徒行者3》飾演歡喜哥近身助手而受到關注，不過其後爆出謝可逸背住拍拖6年的歌手女友謝文欣出軌，與醫美集團的行政總裁交往，有指女方已經懷孕，二人有計劃結婚。但謝可逸表示冇回應，亦不需要澄清，強調自己知道發生甚麼事，其後謝文欣承認已經「被分手」，直言睇到相關報導時心情難受，「其實去到呢一刻，我都唔想再去深究，究竟個女人係唔係第三者，導致我哋分手嘅原因，就算係又點，我亦唔想再去諗。」

 

