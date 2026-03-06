Britney Spears涉酒後駕駛遭扣查 被捕前發布IG片露點跳熱舞情緒不穩

美國前樂壇天后Britney Spears又出事！44歲的Britney於當地時間周三（4日）晚上在加州文圖拉縣因酒後駕駛被捕。據報她當晚於離其豪宅不遠的加州西湖村駕着其座駕在車流中穿梭，期間出現行駛不穩和超速的情況。根據911報警電話錄音顯示，在經過1小時的驚險飛車追逐後，最終她於晚上9點28分左右被加州公路巡警攔截及拘捕，5日凌晨3點左右被警長辦公室登記入獄。根據獄中紀錄，她於5日早上6點左右獲釋，其提審日期已定於5月4日。

Britney Spears被捕前跳舞露點

據知Britney被捕後，警方立即送她到醫院抽血化驗，以檢測血液酒精含量。另外，據知她被警方截停後，被搜出車內藏有不明物質，暫時未知這種神秘物質是甚麼，目前已將其送往實驗室進行檢測。有報道指，懷疑Britney事發時服用了多種酒精和毒品。而在被捕的數小時前，她又在IG發布了一段其身穿低胸緊身衣的熱舞短片，片中她不但妝容花了，跳舞時更不慎走光露點，當時情緒看來不太穩定。而在Britney獲釋後不久，她的整個IG頁面亦被刪除。及後Britney的發言人回應事件時，形容這次拘捕是一個警號。「這是一宗令人遺憾且完全不可原諒的事件。Britney將會採取正確的措施，遵守法律，希望這能成為Britney生活中極需改變的第一步。她的兒子們會花時間陪伴她，她的親人將會制定一個早就應該實施的計劃，幫助她重獲新生，走向幸福。」

Britney Spears召開緊急家庭會議

據知Britney母親Lynne Spears得知女兒被捕後立即致電給她，Lynne向女兒表達支持後，與她進行了一次「積極」且「充滿希望」的談話。在Britney獲釋後，她亦與兩名兒子——20歲的Sean Preston和19歲的Jayden James傾談了一會。知情人士表示，Britney被捕時十分激動，哭泣不止。她感到「羞愧和尷尬」，並對所發生的事情「深感抱歉」。知情人士補充說：「她不想讓任何人失望，包括她的粉絲，她最不想的就是再次被公眾審判。」

Britney Spears家居被非法入侵

據知Britney近年因家居被人非法入侵而極受困擾，更曾數度報警求助，最近一次警報記錄顯示，2025年10月23日午夜前後其豪宅亦曾發生非法侵入事件。去年8月，Britney更向法院申請針對一名51歲路易斯安那州男子Donald Paul Sevin, Jr.的永久限制令，該男子不但曾出現在她位於洛杉磯的家中，更發布了幾條關於Britney的「令人不安的社交媒體貼文」。最終於同年11月，獲法院正式頒布了永久限制令，該限制令有效期為5年。