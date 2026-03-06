Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Britney Spears涉酒後駕駛遭扣查 被捕前發布IG片露點跳熱舞情緒不穩

影視圈
更新時間：13:46 2026-03-06 HKT
發佈時間：13:46 2026-03-06 HKT

美國前樂壇天后Britney Spears又出事！44歲的Britney於當地時間周三（4日）晚上在加州文圖拉縣因酒後駕駛被捕。據報她當晚於離其豪宅不遠的加州西湖村駕着其座駕在車流中穿梭，期間出現行駛不穩和超速的情況。根據911報警電話錄音顯示，在經過1小時的驚險飛車追逐後，最終她於晚上9點28分左右被加州公路巡警攔截及拘捕，5日凌晨3點左右被警長辦公室登記入獄。根據獄中紀錄，她於5日早上6點左右獲釋，其提審日期已定於5月4日。

Britney Spears被捕前跳舞露點

據知Britney被捕後，警方立即送她到醫院抽血化驗，以檢測血液酒精含量。另外，據知她被警方截停後，被搜出車內藏有不明物質，暫時未知這種神秘物質是甚麼，目前已將其送往實驗室進行檢測。有報道指，懷疑Britney事發時服用了多種酒精和毒品。而在被捕的數小時前，她又在IG發布了一段其身穿低胸緊身衣的熱舞短片，片中她不但妝容花了，跳舞時更不慎走光露點，當時情緒看來不太穩定。而在Britney獲釋後不久，她的整個IG頁面亦被刪除。及後Britney的發言人回應事件時，形容這次拘捕是一個警號。「這是一宗令人遺憾且完全不可原諒的事件。Britney將會採取正確的措施，遵守法律，希望這能成為Britney生活中極需改變的第一步。她的兒子們會花時間陪伴她，她的親人將會制定一個早就應該實施的計劃，幫助她重獲新生，走向幸福。」

Britney Spears召開緊急家庭會議

據知Britney母親Lynne Spears得知女兒被捕後立即致電給她，Lynne向女兒表達支持後，與她進行了一次「積極」且「充滿希望」的談話。在Britney獲釋後，她亦與兩名兒子——20歲的Sean Preston和19歲的Jayden James傾談了一會。知情人士表示，Britney被捕時十分激動，哭泣不止。她感到「羞愧和尷尬」，並對所發生的事情「深感抱歉」。知情人士補充說：「她不想讓任何人失望，包括她的粉絲，她最不想的就是再次被公眾審判。」

Britney Spears家居被非法入侵

據知Britney近年因家居被人非法入侵而極受困擾，更曾數度報警求助，最近一次警報記錄顯示，2025年10月23日午夜前後其豪宅亦曾發生非法侵入事件。去年8月，Britney更向法院申請針對一名51歲路易斯安那州男子Donald Paul Sevin, Jr.的永久限制令，該男子不但曾出現在她位於洛杉磯的家中，更發布了幾條關於Britney的「令人不安的社交媒體貼文」。最終於同年11月，獲法院正式頒布了永久限制令，該限制令有效期為5年。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
21小時前
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
2026-03-05 12:02 HKT
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
影視圈
16小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-05 13:49 HKT
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身 66歲竟滲少女味雍容華貴 同場前TVB主播被比下去？
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
影視圈
5小時前
將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡
01:22
將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡
社會
4小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
23小時前
02:22
星島申訴王 | 買600元斤花膠中伏似避孕套 海味專家教揀靚花膠：合成膠無營養價值
申訴熱話
6小時前