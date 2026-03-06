Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧家杰Kakit首度擔正慈善音樂劇　So Ching蘇芷晴驚喜現身義演做女主角

影視圈
更新時間：12:50 2026-03-06 HKT
發佈時間：12:50 2026-03-06 HKT

鄧家杰（Kakit）憑2023年參加《造星V》後作多方面發展，更先後參與風車草《Di-Dar》、《偷偷記得》舞台劇。昨日他首次擔正在西九戲曲中心大劇院做慈善音樂劇《鹹魚肉餅豬仔包》，帶領一班年青人和殘疾人士踏上舞台，追尋夢想！

Kakit、So Ching唱跳演出默契十足

同台的演員除了有Ben Sir（歐陽偉豪），Manson（張進翹），前女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）更加驚喜現身客串，Kakit 和 So Ching唱跳出多首原創歌曲，期間Ka Kit配合劇情爆肌，彷彿見證他再度重現《造星》時的爆肌風采。Kakit和SoChing不單止唱跳演出默契十足，更在台上和一班小朋友同傷殘人士打成一片，笑聲不斷，場面充滿愛心。謝幕一刻，導演提到十分榮幸邀請到 So Ching為慈善音樂劇義務演出，音樂劇結合在一起宣傳「共融」意識。Kakit直言今次將「共融」發揮到極致：「所謂共融，即更生人士、青少年和殘疾人士，將呢三種人加埋一齊做出一個好作品，甚至影響到觀眾，我一路排戲，一路覺得好有chemistry！」

