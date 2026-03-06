Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？

現年66歲的1979年香港小姐冠軍鄭文雅，自嫁給商人虞哲輝後便淡出幕前，專心發展個人興趣，過著優雅寫意的生活。近日，前TVB主播方健儀與鄭文雅聚會，並在社交媒體上分享合照，大讚前輩「人如其名，正是『文雅』的體現」，而鄭文雅的絕佳狀態，也再次驚艷網民。

鄭文雅66歲滲透少女味

從照片可見，鄭文雅雖然已屆66歲不過狀態極佳，她面色紅潤、神采飛揚，一頭濃密烏黑的短髮更讓她滲透出絲絲少女味，氣質超凡。雖然眼角下不免有些許魚尾紋，但整體面上的歲月痕跡卻是極微極少，可謂又靚又有氣質。有網民甚至驚嘆，鄭文雅與年輕她17歲的方健儀同框，看起來「差唔多後生」，凍齡功力令人佩服，不愧是不同凡響的香港小姐冠軍。

鄭文雅氣質一流雍容華貴

除了美貌，鄭文雅的衣著品味同樣出眾。她當日並非穿金戴銀，僅以一件黑色樽領衫，配搭一條漸變色的藝術感披肩，並繫上啡色編織皮帶作點綴，簡約卻極具個性的裝扮，讓她不費吹灰之力就盡展雍容華貴之感。

鄭文雅曾推出半裸寫真集

回顧鄭文雅的演藝生涯，她的人生可謂充滿傳奇色彩。當年以19歲之齡當選港姐冠軍及最上鏡小姐，更曾是出色的跳高運動員。她在卸任後翌日即轉投麗的電視，引起全城轟動。轉戰影壇後，她也留下了《何必有我？》、《飛躍羚羊》等經典作品。然而，最令人印象深刻的，莫過於她在1986年為雜誌拍攝封面，並推出半裸寫真集，在當年保守的社會風氣下，作風極為大膽，因而被封為「最前衛港姐」。

鄭文雅91年嫁人急流勇退

不過，鄭文雅在1991年事業高峰期選擇嫁人並淡出娛樂圈，婚後醉心鑽研高爾夫球、攝影、陶瓷與書法，更成為香港首位華人女子高爾夫球教練，活出精彩的第二人生。

