Anson Lo病癒精神現身美容活動 獲「神徒」請假捧場嗌感動 四處揮手打招呼答謝支持

Anson Lo(盧瀚霆）今晚（5日）到銅鑼灣出席美容儀器宣傳活動，吸引大批神徒（粉絲暱稱）分別圍在商場幾層守候AL到場，當他抵達活動現場神徒即時嘩聲四起，場面墟冚。早前發燒不適的他，今日精神奕奕與謝安琪一起在台上推廣及宣傳產品。

Kay大讚現場神徒夠乖

AL笑稱自己很貪靚，平日即使不用開工，私人時間除了煲劇，亦會預留不少時間護膚，自己最着重肌膚水潤和飽滿，他笑言：「近來有很多神徒都讚我皮膚好了，還說看不出我有沒有化妝，好開心！」

Kay大讚現場神徒又乖又守秩序，更被現場「粉紅海」所吸引，她繼而分享自己護膚心得，平日即使在家中亦相當注重皮膚護理，最重要令皮膚有彈力和光澤，又教大家應根據自己的皮膚狀態去選合適的護理用品。

AL與神徒相隔2個月再見面

AL指出，對上一次見「神徒」已超過兩個月，感恩可藉着今日工作機會跟大家見面，亦知道有不少神徒特意請假或收工趕過來見他一面，令他十分感動，並說：「好像Kay前輩所說，神徒又乖、又靚、皮膚又好、又有品味！」神徒們即時被冧爆，他將愛錫神徒的心思直接表現出來，每當有空檔他也會四處向神徒揮手打招呼，照顧商場各位置守候的神徒。離開前AL對神徒說：「雖然活動上沒機會為大家唱歌跳舞，大家仍花時間來見面，多謝大家I love you。」