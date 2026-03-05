盧冠廷自爆行街唔敢望人原因 全因《天鳥》「啊哈」魔咒揮之不去

盧冠廷(LoLo)去年6月在紅館舉行的兩場「My Music·My Life 一生所愛」演唱會叫好叫座，今年1月更啟動巡演，於廣州完成首站演出，當地觀眾的熱情讓他留下深刻印象。演出後，盧冠廷坦言廣州那晚的感動將長留心中。今年6月13日，他將首度降臨澳門，在倫敦人綜藝館舉行個人演唱會。

盧冠廷最記掛澳門美食

盧冠廷的香港演出被不少樂迷譽為年度最動人難忘的演唱會之一。這次巡迴到澳門，他透露將為大家準備一些小驚喜。最近，他正為1977年於美國創作比賽贏得冠軍的歌曲《Sing Till The Morning》填上全新的粵語及國語歌詞，連同原版的英文詞，這首「三語版」歌曲有望成為澳門站的限定曲目。除了這首現場限定作品，他在1月廣州站首唱的新歌《沙漠的小花》，同樣值得樂迷期待。不過，說到個人期待，盧冠廷笑言最記掛的還是澳門美食：「因為喺澳門有好食嘅脆皮雞同埋菠蘿叉燒餐包！」

LoLo望澳門「啊哈」經典重現

這次演唱會也少不了盧冠廷的經典金曲，包括《一生所愛》、《陪著你走》、《天鳥》等膾炙人口的作品均會一一呈現。然而，作為港人最熟悉的《天鳥》一曲，無論在香港還是廣州的演出上，盧冠廷都沒有唱出那段標誌性的「啊哈」，令不少樂迷感到可惜。他日前在訪問中解釋了當中的原因：「因為這首歌很流行，香港人一見到我就會『啊哈』，因此令我很驚慌，我出去逛街都是低着頭。有一次我從酒樓走出來的時候，有個上年紀的人看見我就說『我最憎呢個人，啊哈，啊咩哈呀』，我聽到的，所以『啊哈』對我來講是不好的東西，於是我就把這個歌詞改成了『higher』！」他補充：「因為『啊哈』在音樂表達上不是最好的，最後我用英文來做這個melody，更加澎湃。」至於澳門站將選用哪個版本的《天鳥》，盧冠廷表示兩種可能都有機會。

