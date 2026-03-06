Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周家怡遇交通意外愛驅遭「爆頭」損毀嚴重 飛來橫禍幸險中要害：唔係我應該就走咗

46歲「圈中黃金剩女」周家怡近日在社交平台發文，透露日前經歷交通意外，當日周家怡駕駛其鮮黃色Benz座駕，途經將軍澳隧道時，因對面行車線一輛汽車發生事故，一盞燈飛砸擊中周家怡的愛驅，導致座駕車頭被毀。

周家怡徵車Cam片

周家怡在Threads發文，公開徵求目擊事發經過的行車記錄器影片：「話說係星期六夜晚3點3左右，即係星期日嘅凌晨3點3左右，我喺將軍澳隧道出觀塘方向，嗰晚整緊路，對面有架車撞到啲雪糕筒，雪糕筒上面有盞燈，黃色圓形下面有嚿大鋰電嗰啲呢， 成盞飛起撞落我架車度，跟住佢就變成下面張相咁。」

周家怡公開座駕損毀程度的照片，見到其愛驅「阿May」車頭被刮花，頭燈燈罩碎裂，損毀情況嚴重。周家怡無奈表示：「不過不幸中嘅大幸就係佢冇飛埋嚟擋風玻璃，如果唔係我應該就走咗㗎喇。我想喺度睇吓嗰晚唔知會唔會有人有車cam 錄到事發經過呢？希望thread幫到我」。

周家怡已報案

周家怡補充已經報案，但未知能否查到：「我唔記得講清楚，我係已經出咗將軍澳隧道，應該係近住轉去秀茂坪嗰個路口對出嘅位置，因為嗰日修路，所以出隧道嘅車都係過咗對面入將軍澳隧道嗰邊線」。

強尼轉發呼籲

周家怡預計維修車頭燈一萬幾千走唔甩，當時沒有拍下事發經過，原來因其座駕的行車記錄器開關掣有問題：「我車cam個開關掣壞咗，之前唔係成日用車，所以將條電線掹咗，嗰日用車唔記得插返」。不少網民轉發周家怡的帖文，又將消息發到將軍澳的地區群組，圈中好友強尼也有轉發呼籲，獲周家怡感謝「好sweet」。

