張馳豪生日前好友突擊送驚喜 自認宅男享受獨處時光

昨日是張馳豪（Aska）31歲生日的前夕，他現身新城電台接受節目《「鋒」繼續吹》直播訪問，原本只為宣傳新歌《一個人的生日歌》，沒想到踏入3月5日零時的一刻，好友潘靜文（Sherman）與林智樂（Felix）竟悄悄潛入直播室，捧上親手製作的生日蛋糕為他驚喜慶生。突如其來的場面讓Aska即時抱頭大叫：「What？」反應可愛又搞笑，原本一個人的生日歌，瞬間變成一班人的生日歌。

潘靜文送上祝福

久違的熱鬧生日場面讓Aska感動得掩面「扮喊」，Felix即笑指他「好戲」。談到生日願望，Aska笑言：「講咗出嚟唔靈驗，祝大家馬年吉祥啦！」Sherman則趁機祝賀Aska正式踏入31歲，並窩心送上祝福：「身體健康啦！佢成日有小毛病，好大隻但身子弱，最緊要開心。」Felix亦祝願大家工作越來越多，更期望三人能再一起出埠工作。

Aska一個人靜下有情調

直播中，Aska分享新歌《一個人的生日歌》的創作背景，透露歌曲去年已完成，特意選在生日前夕推出，感覺特別有意思。他坦言自己有點「宅」：「我幾enjoy一個人的時光，會自己一個睇戲。」更笑言去餐廳時會選擇一人「面壁」座位，「有時想一個人靜下，有情調。」他又憶起在美國讀大學時於健身室實習的經歷，生日當天負責倒垃圾、整理啞鈴等工作，「收鋪時，好似抽離咁望返自己，都幾有feel。」不過他坦言最深刻的反而是今年，「好耐冇試過有人陪我倒數生日！」

Tania@Lolly Talk任MV女主角

此外，新歌MV邀請了Lolly Talk成員Tania(陳紀澄)擔任女主角，Aska笑言拍攝當日早上才知道有女主角，「本身知佢係邊個，喺show見過，但冇傾過偈。」二人初時略感尷尬，但很快透過演戲話題破冰，「大家都有上演戲堂，喺現場傾做戲。」談到工作動向，他透露今年年中將有新劇推出，過幾日便要入劇組，工作檔期排得滿滿。今早Aska精神奕奕再度現身新城電台，接受《原來生活好快樂》節目訪問，並獲知訊台台長程凱欣送上桃壽蛋糕及利是祝賀生日。

