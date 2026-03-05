戴祖儀澄清煩膠追求者非TVB同事 海兒深信再有黑圖流出

長壽音樂劇《我們的青春日誌》延伸的3部外傳作品，今日（5日）舉行記者會宣布詳情，演員黃浩然、強尼、戴祖儀、海兒、阿妹@Lolly Talk、Carina@VIVA等出席。戴祖儀、海兒、阿妹、Carina將獨挑大樑，於4月演出音樂劇《Nancy戀噏Show》，同樣飾演Nancy。

海兒黑圖陸續有來

戴祖儀形容眾人對同一角色都有不同的演繹方法，呼籲觀眾「全部睇晒」。阿妹指要獨挑大樑感壓力，Carina表示首次演音樂劇就是獨腳戲，要背對白又要記歌詞，非常緊張。她們形容Nancy是一個很八婆的角色，問到4人中誰最似八婆？海兒笑稱每個女仔都會有八婆一面，指角色說話直接又不負責任，而她作為藝人在說話方面要作適當修飾，「要留意的是，Nancy在自愛方面值得學習。」戴祖儀不認為自己「八婆」，「如果大家看後覺得是我本色演出，就證明了我演技好！」另外，海兒的肥胖舊照早前在網上流傳，她留言表示有更「樣衰」的，她不擔心再有黑圖流出，並笑指現在拍照時會「高炒顯瘦」。戴祖儀稱與其擔心被人影到醜態黑圖，「不同的角度、燈光都可以構成全新的黑圖，太容易，唯有好好調節心態。」

。

戴祖儀被騷擾兩年

另外，戴祖儀早前在網台節目中透露過去兩年被一名圈中人瘋狂追求兼騷擾，她稱已拒絕對方。她表示，曾與朋友聚會時，對方竟不請自來，覺得他不尊重自己亦不尊重人，稱當時沒爭執，禮貌地請他離開，並指對方並非TVB同事。而提到到早前Lolly Talk在活動上獻唱《三分甜》時忍不住哭，被指是因為版權所限，最後一次獻唱該歌曲而感觸落淚，阿妹解釋看到台下有粉絲哭，已一段長時間無見粉絲，令她都忍不住哭，指並無歌曲版權問題，「《三分甜》和Lolly Talk永遠都在。」

VIVA挑戰HYROX

Carina早前被選為VIVA隊長，談到團隊大計，她透露VIVA將出新歌，而5月是VIVA成軍2周年，她們決定參加HYROX，完成音樂劇後會積極操體能，但笑言會將比較艱巨的任務交給成員VLAC。