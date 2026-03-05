Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

戴祖儀澄清煩膠追求者非TVB同事 海兒深信再有黑圖流出

影視圈
更新時間：20:45 2026-03-05 HKT
發佈時間：20:45 2026-03-05 HKT

長壽音樂劇《我們的青春日誌》延伸的3部外傳作品，今日（5日）舉行記者會宣布詳情，演員黃浩然、強尼、戴祖儀、海兒、阿妹@Lolly Talk、Carina@VIVA等出席。戴祖儀、海兒、阿妹、Carina將獨挑大樑，於4月演出音樂劇《Nancy戀噏Show》，同樣飾演Nancy。

海兒黑圖陸續有來

戴祖儀形容眾人對同一角色都有不同的演繹方法，呼籲觀眾「全部睇晒」。阿妹指要獨挑大樑感壓力，Carina表示首次演音樂劇就是獨腳戲，要背對白又要記歌詞，非常緊張。她們形容Nancy是一個很八婆的角色，問到4人中誰最似八婆？海兒笑稱每個女仔都會有八婆一面，指角色說話直接又不負責任，而她作為藝人在說話方面要作適當修飾，「要留意的是，Nancy在自愛方面值得學習。」戴祖儀不認為自己「八婆」，「如果大家看後覺得是我本色演出，就證明了我演技好！」另外，海兒的肥胖舊照早前在網上流傳，她留言表示有更「樣衰」的，她不擔心再有黑圖流出，並笑指現在拍照時會「高炒顯瘦」。戴祖儀稱與其擔心被人影到醜態黑圖，「不同的角度、燈光都可以構成全新的黑圖，太容易，唯有好好調節心態。」

戴祖儀被騷擾兩年

另外，戴祖儀早前在網台節目中透露過去兩年被一名圈中人瘋狂追求兼騷擾，她稱已拒絕對方。她表示，曾與朋友聚會時，對方竟不請自來，覺得他不尊重自己亦不尊重人，稱當時沒爭執，禮貌地請他離開，並指對方並非TVB同事。而提到到早前Lolly Talk在活動上獻唱《三分甜》時忍不住哭，被指是因為版權所限，最後一次獻唱該歌曲而感觸落淚，阿妹解釋看到台下有粉絲哭，已一段長時間無見粉絲，令她都忍不住哭，指並無歌曲版權問題，「《三分甜》和Lolly Talk永遠都在。」

VIVA挑戰HYROX

Carina早前被選為VIVA隊長，談到團隊大計，她透露VIVA將出新歌，而5月是VIVA成軍2周年，她們決定參加HYROX，完成音樂劇後會積極操體能，但笑言會將比較艱巨的任務交給成員VLAC。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
15小時前
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
01:49
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
影視圈
5小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
10小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
6小時前
陳家珮逆線行車｜警方徵詢法律意見後 以傳票控告陳家珮不小心駕駛
00:34
陳家珮逆線行車｜警方徵詢法律意見後 以傳票控告陳家珮不小心駕駛
突發
5小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
10小時前
BNO VS 特區護照｜周顯
BNO VS 特區護照｜周顯
投資理財
11小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
12小時前