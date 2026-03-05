臥底嬌娃丨邵美琪逆齡神顏力撼三大上位花旦 笑裏藏刀極速變臉嚇窒陳瀅 網民大讚果然不簡單

由馬貫東、張曦雯、陳瀅、羅毓儀、邵美琪和關禮傑主演的TVB劇集《臥底嬌娃》目前正在熱播中，今次除了三位女臥底「沈佳琪」張曦雯、「江妙姿」陳瀅飾和「童小茹」羅毓儀的造型性感養眼外，邵美琪的出現，同樣帶來不少驚喜。

今次是邵美琪繼《街坊財爺》後，闊別7年再度亮相TVB無綫劇集，61歲的邵美琪在劇中飾演名媛「卡邦妮」，與飾演「劉彪」的關禮傑合體飾演夫婦，並育有女兒「寶儀」鍾柔美，二人逆齡顏值震驚網民，表面上兩人是慈善商家，但其背後疑與一個犯毒集團有關。

邵美琪在劇中飾演闊太「卡邦妮」邵美琪，舉手投足均散發著名媛、知性美、親切及慈母Feel，在日前播出的一集，「沈佳琪」張曦雯、「江妙姿」陳瀅和「童小茹」羅毓儀齊送飲醉酒的「寶儀」鍾柔美回家，面對說話單刀直入、不懂輩份分寸的「沈佳琪」張曦雯及醉酒鬧事的「童小茹」羅毓儀，「卡邦妮」邵美琪全程保持得體笑容，更在「童小茹」羅毓儀「舞來舞去」下，與「劉彪」關禮傑大擺各式各樣心心甫，加上精靈的雙眼及甜美的笑容，顏值極高，難怪二人齊齊獲網民大讚保養得宜：「真係難以置信兩位都過咗60歲」、「Maggie到依家都仲咁正，好似冇老過咁」、「不愧昔日當紅花旦」、「關禮傑喺同年紀嚟講算Keep得最好」、「估唔到邵美琪都搞到笑」；亦有網民指難得找來邵美琪及關禮傑合體，二人角色應該不簡單，並期待二人後續發揮：「搵得邵美琪，個角色應該唔簡單」、「關禮傑同美琪BB會唔會黑化做Final Boss」。

後來「江妙姿」陳瀅陳瀅成為「卡邦妮」邵美琪保鑣後，因好心給了一個意見，竟遭「卡邦妮」邵美琪冷眼怒睥兼冷言冷語：「仲有，做緊嘢嘅時候叫我劉太」，冷酷狀態與平日Nice樣判若兩人之餘，仲要帶點笑裏藏刀的感覺，獲網民高呼不簡單：「邵美琪變臉超快」、「一打佢工即刻變臉」、「邵美琪極有可能係Big Boss」、「搵得邵美琪做，果然唔簡單。」狀態大勇的陳瀅更擔任「魅力擔當」，風姿綽約地慢步來回別墅梯級「攞嘢飲」，配以飄逸的秀髮及誘惑力十足的回眸甜笑，電力驚人，成功色誘程浩駿偷拍美腿照。

