前主播趙慧奈揭TVB記者「地雷處處」 曾被送首飾名牌手袋內藏利是 出席飯局一招自保

曾任明珠台主播的中日混血兒趙慧奈（Keina）曾自揭明珠台離職時，月薪高達約5萬元，近日趙慧奈拍片上載到小紅書，曝光任職新聞主播時的禁忌，當中收禮與應酬細則，隨時觸及「行賄」問題，因此連接品牌工作都要拒絕。

趙慧奈謝絕禮物

趙慧奈在片中表示作為新聞從業員，不時會收到品牌贈送禮物，或者有匿名人士、公關等寄禮物到公司，當中包括鮮花、首飾、名牌手袋，就算心意卡或信件，偶爾也會內藏利是。趙慧奈強調：「但你知唔知我哋通通都唔收得！」

趙慧奈解釋收禮「禁忌」：「點解記者接唔到品牌Job？做Freelance嘅KOL又會唔會同記者身分有衝突呢？」趙慧奈坦承當中的確有分別，因在職記者不可以收取任何工作以外的利益，當中涉及其他工作、金錢、禮物：「以前就算有PR搵我送禮物，出活動，我全部都要一一拒絕。」

趙慧奈未見過禮物

趙慧奈稱新聞部要保持公平公正的形象，收禮物會容易被視為「行賄」，當然筆、鎖匙扣等小物件是可以接受，不過禮物價值超過500港元，公司便會代為捐贈有需要人士。趙慧奈曾在新年期間收到觀眾的心意卡：「裡面係會夾住封利是」。趙慧奈離開TVB轉投彭博，仍然會收到禮物：「通常公司保安會影張相傳畀我，等我可以同寄件人講返聲多謝，但份件係絕對唔會落到我手。」

趙慧奈不接受款待

趙慧奈提到禮物以外，就連食飯都有準則，不能接受任何形式的款待，假如因為公事而要聚餐，需經主管批准，由記者用公司信用卡找數，每一餐飯的每均消費不超過600元。對於劇集《新聞女王》當中的真實元素，趙慧奈指很多情節或因戲劇效果而誇大，但組在籌備期間，趙慧奈曾與編劇及監製傾偈，分享任職記者時的日常。

趙慧奈曾戀劉鳴煒

趙慧奈精通粵語、普通話、英語、日語，畢業於香港理工大學，曾在NOW新聞台任實習記者，之後轉職TVB明珠台擔任主播，趙慧奈現服務於彭博。趙慧奈曾在2019年傳出與劉鳴煒拍拖，有指劉鳴煒出動私人飛機陪趙慧奈睇北極光，最終二人感情生變。