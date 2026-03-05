柳應廷負15度赤腳坐冰川拍新歌MV 巧遇19年最強極光圓夢

MIRROR成員柳應廷（Jer）推出首支個人單曲《跌在地上的怪獸》，沿用合作無間的班底，由吳林峰擔任監製及參與編曲，王雙駿聯手編曲，並再度邀請周耀輝填詞。歌曲以墮落天使的故事為靈感，寄語聽眾即使自覺與別不同，仍要相信自己的價值。

Jer赤腳上陣演繹孤獨感

為完美呈現歌曲中的落寞與孤獨氛圍，Jer特意選擇夢寐以求的冰島作為MV拍攝地，興奮表示：「從小就好想去冰川看雪景，冰島是一個很美麗的地方。這首歌的旋律和氛圍帶有一種冰島式的落寞感，加上冰島下雪，很希望能營造那種孤獨、寂寞的感覺。」兩日拍攝旅程中，團隊走訪冰湖、山洞及公路等多個絕美自然場景，Jer說：「冰島好像怎樣拍都好看，加上航拍效果，讓人感受到世界原來可以很大。新歌配上冰島畫面，令我好像完成了人生其中一個Check List。」

Jer暖包錫紙齊上陣抗寒

Jer直言最難忘MV拍攝首日，當地氣溫低至負15度。為配合「折翼天使」造型，他只能穿着單薄戲服：「我裏面穿了兩件保暖衣，外面一件冷衫，還脫了鞋，包了一塊薄布，差不多是赤腳坐在冰湖上拍攝。因為天使穿鞋好像不太搭配。」每當拍攝暫停，工作人員便立即用大褸、熱水和錫紙為Jer保暖，導演更細心準備了8個暖包貼滿大褸，讓Jer直言在嚴冬中也不覺寒冷。

Jer結冰地面赤腳行走

Jer又提到其中一場戲需要在結冰的地面上行走，拍攝前他穿上冰爪鞋就位，但一到正式拍攝脫掉鞋後便感覺地面很滑。加上冰島強風猛烈，令航拍也成為一大挑戰：「冰島真的超大風，有時吹一陣就開始頭痛。最慘的是因為太大風，影響航拍機不穩定，要等風勢減弱才能繼續拍。」大風的程度甚至吹倒了髮型師，鞋也被吹落山。

Jer團隊見證感動震撼夢幻景象

總結冰島之旅，Jer依然覺得順利、開心和非常幸運，因為拍攝期間適逢極光爆發最活躍時期，整個團隊都親眼見證夢幻極光，感動表示：「兩日拍攝，剛好也是冰島19年來極光爆發最犀利的日子，真的很幸運，極光非常震撼。之後會在社交平台分享照片和影片給大家看！」