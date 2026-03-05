Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柳應廷負15度赤腳坐冰川拍新歌MV 巧遇19年最強極光圓夢

影視圈
更新時間：18:15 2026-03-05 HKT
發佈時間：18:15 2026-03-05 HKT

MIRROR成員柳應廷（Jer）推出首支個人單曲《跌在地上的怪獸》，沿用合作無間的班底，由吳林峰擔任監製及參與編曲，王雙駿聯手編曲，並再度邀請周耀輝填詞。歌曲以墮落天使的故事為靈感，寄語聽眾即使自覺與別不同，仍要相信自己的價值。

Jer赤腳上陣演繹孤獨感

為完美呈現歌曲中的落寞與孤獨氛圍，Jer特意選擇夢寐以求的冰島作為MV拍攝地，興奮表示：「從小就好想去冰川看雪景，冰島是一個很美麗的地方。這首歌的旋律和氛圍帶有一種冰島式的落寞感，加上冰島下雪，很希望能營造那種孤獨、寂寞的感覺。」兩日拍攝旅程中，團隊走訪冰湖、山洞及公路等多個絕美自然場景，Jer說：「冰島好像怎樣拍都好看，加上航拍效果，讓人感受到世界原來可以很大。新歌配上冰島畫面，令我好像完成了人生其中一個Check List。」

Jer暖包錫紙齊上陣抗寒

Jer直言最難忘MV拍攝首日，當地氣溫低至負15度。為配合「折翼天使」造型，他只能穿着單薄戲服：「我裏面穿了兩件保暖衣，外面一件冷衫，還脫了鞋，包了一塊薄布，差不多是赤腳坐在冰湖上拍攝。因為天使穿鞋好像不太搭配。」每當拍攝暫停，工作人員便立即用大褸、熱水和錫紙為Jer保暖，導演更細心準備了8個暖包貼滿大褸，讓Jer直言在嚴冬中也不覺寒冷。

Jer結冰地面赤腳行走

Jer又提到其中一場戲需要在結冰的地面上行走，拍攝前他穿上冰爪鞋就位，但一到正式拍攝脫掉鞋後便感覺地面很滑。加上冰島強風猛烈，令航拍也成為一大挑戰：「冰島真的超大風，有時吹一陣就開始頭痛。最慘的是因為太大風，影響航拍機不穩定，要等風勢減弱才能繼續拍。」大風的程度甚至吹倒了髮型師，鞋也被吹落山。

Jer團隊見證感動震撼夢幻景象

總結冰島之旅，Jer依然覺得順利、開心和非常幸運，因為拍攝期間適逢極光爆發最活躍時期，整個團隊都親眼見證夢幻極光，感動表示：「兩日拍攝，剛好也是冰島19年來極光爆發最犀利的日子，真的很幸運，極光非常震撼。之後會在社交平台分享照片和影片給大家看！」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
12小時前
01:11
粉錦公路綠的迎頭撼夾斗貨車 的士司機女乘客被困 送院雙亡
突發
5小時前
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
01:58
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
政情
8小時前
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
9小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
7小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
影視圈
6小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
2026-03-04 16:14 HKT