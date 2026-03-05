甄子丹續任「打吡大使」 攜MC張天賦助陣馬場盛事 遺憾缺席恩師袁和平新戲《鏢人》

踏入馬年，香港賽馬會推出馬年系列活動，當中包括於3月22日在沙田馬場隆重舉行的——四歲馬經典賽事系列尾關「2026寶馬香港打吡大賽」，為隆重其事，連續多年獲邀擔任「寶馬香港打吡大使」的國際影星甄子丹將再次到場觀賞賽事，而大會更再度邀請「樂壇小天王」MC張天賦擔任開幕表演嘉賓，以一連串動聽金曲為大賽日掀起序幕。

甄子丹推薦朋友來港睇賽馬

對於再度擔任「寶馬香港打吡大使」，甄子丹開心表示：「今年能夠再次成為『打吡大使』，我感到非常榮幸、好開心。擔任『打吡大使』好多年。如果講起香港賽馬，我是讚不絕口的，『打吡』帶俾我好多歡樂，每一年都有好多難忘時刻，尤其是馬迷的歡呼，氣氛是無與倫比！」他繼稱：「上年『打吡』比賽，有好多強勁馬匹，全部都是top of the top，best of the best。台上三分鐘，台下十年功，就好比演員般，樣樣都要有非凡的表現！」並坦言：「每年都有很多盛事和賽事，我覺得『打吡』是No.1！我經常跟身邊朋友說，如果要睇賽馬，一定要來香港，感受盛事的氣氛，全年最重要的盛事就是『打吡』這一日！我非常期待3月22日，在沙田馬場與大家一同慶祝、分享這段精彩的時光！」

甄子丹開心表示：「今年能夠再次成為『打吡大使』，我感到非常榮幸、好開心。」

甄子丹大讚袁和平及吳京作出巨大貢獻

此外，身為港區全國政協委員的甄子丹，日前（3月4日）到北京出席全國政協十四屆四次會議開幕會，受訪時被問到恩師袁和平執導的新電影《鏢人：風起大漠》，甄子丹表示劇組都曾邀請他出演，可惜因檔期問題、遺憾未能參演，特別恭喜恩師袁和平及主演吳京，認為他們為中國武打片作出巨大貢獻，期待有更多優秀的動作片推出，因為這是中國電影的文化遺產。此外，甄子丹又提到AI對影視行業的影響是必然，對動作電影肯定亦會帶來很大的衝擊，又坦言今年央視春晚的機械人武術表演十分厲害，自嘲跟機械人比武，自己肯定被比下去。

身為港區全國政協委員的甄子丹，日前（3月4日）到北京出席全國政協十四屆四次會議開幕會。(中新社)

受訪時被問到恩師袁和平執導的新電影《鏢人：風起大漠》，甄子丹表示劇組都曾邀請他出演，可惜因檔期問題、遺憾未能參演。(中新社)

甄子丹恭喜恩師袁和平及主演《鏢人：風起大漠》的吳京，認為他們為中國武打片作出巨大貢獻，期待有更多優秀的動作片推出。

MC張天賦望憑音樂為現場增添情感層次

至於MC張天賦前年都曾擔任「寶馬香港打吡大賽」開幕表演嘉賓，今次再受邀演出，他高興表示：「今次重臨打吡賽日擔任表演嘉賓，心情與上一次有所不同。首次參與時更多是興奮與新鮮感，今次則多了一份期待與責任感。『寶馬香港打吡大賽』本身已是一項充滿張力與儀式感的盛事，當賽事進入關鍵時刻，全場氣氛往往推至高峰。我希望透過音樂為現場增添情感層次，同時為賽馬旅遊注入更多活力，吸引內地與海外旅客入場體驗。讓大家在感受緊張刺激賽事之餘，也能感受馬場獨有的能量與感染力！」

MC張天賦說首次參與時更多是興奮與新鮮感，今次則多了一份期待與責任感。