伊朗局勢丨陳浩民夫婦與死神擦身而過 酒店3分鐘路程遭轟炸 親述狼狽逃生經過：生死有命

近期正值美伊衝突升溫，戰火波及阿聯酋的杜拜及阿布扎比，陳浩民與內地妻蔣麗莎、迪麗熱巴一度滯留，直到杜拜機場恢復有限度服務，旅客才能陸續離開。陳浩民與內地妻蔣麗莎、迪麗熱巴終於在多日耽驚受怕後報平安，不過陳浩民夫婦與死神擦身而過，嚇壞不少網民。

陳浩民蔣麗莎凌晨出發

陳浩民和蔣麗莎昨日（4日）在社交平台發短視頻，透露二人要緊急撤離，蔣麗莎表示：「昨晚（3日）自殺式無人機在頭頂低空飛行，伴隨着戰鬥機轟鳴，把寧靜的夜晚撕扯成一道巨大的傷口，被襲擊的轟炸點離我們的酒店不到1.3公里，不足3分鐘的路程，今天早上4點多，天還沒有完全亮，我們也進行了撤離，現在在趕往機場的路上，希望一切順利，感恩大家的關心。」

直到昨晚陳浩民與蔣麗莎再更新動態，透露已平安返到香港：「 我們生在不是一個和平的世界，而是一個和平的國家，經歷過動亂才知道和平的可貴。 」二人在直播公曹滯留在阿聯酋的經歷外，陳浩民坦言登機後的心情，既緊張又期待：「怕不怕？肯定怕，怕也沒用，是我們能力以外。」蔣麗莎更睇得開揚言：「生死有命！」直到飛機降落才敢報平安。

迪麗熱巴與團隊安全

迪麗熱巴日前傳出3月3日到法國出席巴黎時裝周，其團隊已抵達當地，卻因迪麗熱巴在杜拜轉機，獨自滯留當地超過24小時，還一度傳出失聯。昨晚（4日）迪麗熱巴在微博報平安：「和大家報個平安，現在我和團隊的夥伴們都已安全，各方面的事項公司也已經處理安排好，我們一切都好，請放心。很抱歉讓大家擔心了，感謝大家對我的關心，希望大家都能平平安安的」。網上有指迪麗熱巴在公司協調撤離下，經陸路轉至阿曼，再乘包機轉到馬來西亞，於3月5日安全返回內地。

此外，已移居杜拜生活的台灣女星吳辰君，日前發文透露當地情況，今日（5日）吳辰君再更新IG表示：「這幾天沒見，彷彿彼此都經歷了一段難以形容的時刻。」吳辰君又感謝杜拜的防空系統：「也很感謝杜拜強大的防空系統，在這段時間成功攔截了超過一千枚導彈與無人機，守護了城市與居民的安全。生活也因此慢慢恢復正常，航班開始陸續起飛，機場也逐步恢復運作。」

吳辰君為戰火傷亡感難過

對於戰火中的傷亡，吳辰君坦言心中難過：「這些日子看到新聞裡許多無辜的平民百姓受到戰火波及，心裡仍然很難過。尤其是在轟炸中犧牲的孩子與平民，令人無比心痛。為所有逝去的生命默哀。也希望未來的衝突，不再波及無辜的人。願世界早日恢復平靜。祈禱世界各地的孩子，都能在安全與和平中長大。」