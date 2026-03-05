Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Brooklyn獲太太送咚甩蛋糕賀27歲生日 碧咸懶理兒子割席分享合照送祝福 Victoria連發2則愛的宣言

影視圈
更新時間：19:15 2026-03-05 HKT
發佈時間：19:15 2026-03-05 HKT

英國足球傳奇碧咸（David Beckham）與Victoria Beckham與長子Brooklyn Beckham的不和風波還未解決，繼封鎖父母社交帳號後，又發千字長文，控訴父母操控及破壞他的婚姻。

妮歌娜以粉紅色主題作生日布置

昨日，Brooklyn與太太妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）慶祝27歲生日，妮歌娜以粉紅色主題布置房間，再放上金色氣球，並為老公準備了以粉紅色咚甩組成的生日蛋糕，她寫上：「生日快樂，寶貝，希望你所有的夢想和願望都能實現！你照亮了你走進的每個房間，任何認識你的人都愛你，你是最特別的人，我愛做你的妻子。我愛你，我愛你，我愛你。」

碧咸夫婦請來英皇御用律師與兒子對話

即使Brooklyn已封鎖全家人社交網，並要求父母不得再於網上提及或標籤他，但碧咸夫妻仍在4日發文賀兒子生日，無視兒子的割席。碧咸分享昔日父子與Victoria在泳池中的合照，寫下：「27歲了，生日快樂，Bust（Brooklyn乳名）。」並標籤妻子帳號，附上「我們愛你 」的字句。Victoria則在限時動態中分享與兒子的舊照，連發兩則寫下「生日快樂，Brooklyn，我們非常愛你」與「27歲生日快樂，我真的很愛你」。消息指出去年夏天Brooklyn已要求與父母僅透過律師往來，希望私下解決分歧，而非公開處理。據悉，碧咸夫婦目前找來英皇查爾斯三世御用律師事務所Harbottle & Lewis處理與兒子的問題，每小時收費高達800英鎊（約8,340港元）。

