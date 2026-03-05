張繼聰父親睇呂良偉拍打穴位片學養生 女兒將來外國升學或移民陪伴

英皇電影《衝鋒：火拼》晚上（4日）在尖沙咀舉行首映禮，英皇集團主席楊受成率領演員呂良偉、方中信、陳家樂、陳國邦、張繼聰、馬思惠等出席。呂良偉和張繼聰在演奸角，呂良偉稱演Big Boss過足戲癮，同時認為張繼聰也一樣，形容他在戲中狂開槍，張繼聰指是第一次與呂良偉同場演出，笑高是抱著粉絲心態，稱戲中要反抗他，故對戲時要放下興奮心情。

呂良偉成養生大使

張繼聰續稱︰「呂哥是我的榜樣，他的狀態真的保持得很好，希望我日後都能像他一樣，有他七成就好滿足。」指父母也有來看首映，稱爸爸幾年前開始睇呂良偉拍打穴位養生片，笑說稍後要做孝順仔，找機會幫爸爸和呂良偉合照。呂良偉早前出席到廣州新春燈會活動，粉絲紛紛向他請教養生之道，呂良偉指大家十分熱情，開心與他們分享健康心得，「大家不只看我做戲，見我如此年紀（69歲）又這樣健康，人的生命不知有幾長幾遠，生活質量重要，食得、飲得、瞓得才是充實的人生，我鼓勵40歲後的朋友開始關注我，如何養生。」張繼聰附和稱這些話由呂威偉說出來有說服力。

張繼聰同阿仔講「Love you」

張繼聰早前以「失戀」形容18歲長子張瞻到澳洲升學一事，指現在心情形伏，父子關係更勝從前，笑說兒子在香港時，他傳訊息也不會時時回覆，現在幾乎即時回覆，父子會說「Love you」，「他一個人在澳洲，需要時間適應，幸好我有朋友在當地，會照顧他，元宵那天都有找他食飯。兒子租住學生宿舍，男仔要學獨立，如果換轉是女兒（張靖）過去，我想自己要移民陪她！又不敢想像她將來拍拖，我有何反應……反而兒子在當地結婚、生仔，我就無所謂。」呂良偉笑指張繼聰所經歷的，他早已經歷，明白其心情；呂良偉透露兒子呂善揚25歲，在北京工作，問到兒子可有拍拖？他笑說：「他不會跟我說，有無同媽咪講就不知道了，無得逼，慢慢來。（你想不想做老爺？）隨緣，年輕人有他們的想法，和我們以前不同。」