雪梨拒揭前TVB高層「借醉行兇」真身：會死人㗎 米雪提醒要懂得保護自己

影視圈
更新時間：11:15 2026-03-05 HKT
發佈時間：11:15 2026-03-05 HKT

米雪、雪梨、徐偉棟、徐穎堃、張滿源、黃文標及啤梨等昨晚（4日）到尖沙咀出席《無毒新境界》禁毒電影創作比賽首映禮活動。近日雪梨在網上節目中透露，自己14歲初入行時被前TVB高層借醉行兇「抽水」，當時幸得已故的黃樹棠出手相救帶她出夜總會並送她回家，至今乃相當感激。

雪梨望游颷家人節哀順變

雪梨被問到該高層是誰？她指對方是第一把交椅已離開TVB多年，之後就算碰面也當作不認識，「不可以講，要講的話之前在節目中也講了，會死人呢，所以不可以講。」米雪表示，雖然這些事件在圈中見慣不怪，但也覺得最重要是懂得保護自己，她表明自己並沒有遇過這類事件。雪梨則指家姐米雪因不喜歡吸煙及喝酒，因此麻煩事大減。劇集《尋秦記》現在每晚也在播放中，雪梨憶起當年拍攝時，在北京住在類似一所老人院，不需要拍攝時，大家便談天說地十分開心。另外，雪梨與游颷分屬好友，對方早前病逝令她感到很不開心，希望他的家人節哀順變度過困難。

