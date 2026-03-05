鍾培生淺水灣大宅打造電影級場面 拒用替身30米高空躍下求婚：男人大丈夫要自己落地完成

鍾培生今日傍晚在社交平台無預警宣布，向女友莊雅婷（Angel）求婚成功，正式「封盤」。消息一出即時引爆全城討論，相關片段火速被瘋狂轉載，直衝 熱搜榜。是次求婚選址淺水灣鍾家大宅，以「電影級規格」打造：巨型場景佈置、現場管弦樂團伴奏，加上約30米高空威也一躍而下的震撼畫面，令不少網民驚嘆：「呢個唔只係求婚，直頭係全港盛事！」

鍾培生為愛拒用替身

整個求婚企劃由專業電影導演團隊聯同動作特技組策劃，於大宅內搭建威也裝置，挑戰高難度高空鏡頭。據悉，製作團隊曾基於安全考慮，建議以替身處理最危險的段落，但鍾培生堅持親身上陣，並提前兩個月開始密集綵排，反覆調整落地步伐與走位。有現場工作人員透露，他為求落地後第一步要穩要定，練至手臂與膝蓋多處瘀傷仍不肯收手；求婚當日，他在頂樓位置短暫閉目深呼吸，務求整個過程萬無一失。鍾培生說：「效果可以交俾人做，但求婚唔得。男人大丈夫，所有嘢一定要自己落地完成。」

鍾培生「封盤」成熱話

隨著「封盤」消息流出，「城中富四代荀盤」的稱號再度引發熱議，不少網民留言恭喜「名草有主」，成為網絡熱話。鍾培生透露，將陸續公開幕後班底、籌備細節及更多花絮，並再次多謝大家的祝福。

莊雅婷背景曝光

另外，鍾培生未婚妻莊雅婷（Angel）現年25歲，2000年於香港出生，曾於北京大學完成本科雙學位，其後於香港大學進修碩士課程。Angel現職招商局金融控股有限公司分析及知識管理中心副經理，同時身兼西貢區議會委任議員，為本屆最年輕區議員。消息曝光後，留言區除了洗版祝福，更有不少網民形容二人是「強強聯手」，直言這次「封盤」不止震撼，更顯份量。

