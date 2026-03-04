鍾雪瑩想化身女捕快 「追求」Edan 一拍即合 望延續喜劇情緣｜獨家

呂爵安（Edan）和鍾雪瑩在賀歲片《金多寶》首次合作，亦有曖昧感情線，鍾雪瑩笑謂再有機會合作就要追求Edan，兩人即時構思劇情，提議拍古裝女追男之餘，鍾雪瑩更想化身女捕快「追求」Edan，繼續向喜劇方向發展。 文：黃佩麗 圖：譚志光

Edan、鍾雪瑩在《金多寶》首次合作就一拍即合，兩人更密謀再拍喜劇。

鍾雪瑩和Edan在賀歲片《金多寶》首次合作，Edan表示初時對鍾雪瑩的印象是好叻又有自己想法的天才，鍾雪瑩則指未認識Edan前，已覺得他在影視作品中很放得開，笑他不是為配合劇情，而是他的內置功能，自己要向對方學習。兩人都說合作過後發現一個共通點，就是大家都認真工作，幾位演員更不時靈光一閃提意見，Edan笑說：「阿正（李尚正）和蝦頭（楊詩敏）在戲中有場唱歌戲，他們在化妝間練唱時就唱了一個很好笑的改版，但埋位就唱正經版，我和阿雪都覺得改版更好笑，都想向導演翁子光提議，不過在敲完導演門之後，我同導演講，『導演，阿雪有嘢同你講！』」鍾雪瑩對Edan重提此事仍感沒好氣，笑指當時明明講好「你去我去」，誰知竟被他推了出去，回想起來仍覺好笑。

同前輩合作學到嘢

《金多寶》以親情為題材，其中以鍾雪瑩和金燕玲這對嫲孫情最為感人，鍾雪瑩表示這也是導演的故事，拍攝時與她分享了很多和嫲嫲的往事，透露戲中演年輕版鍾雪瑩的小演員也是導演家族的一員，又說拍攝時都有想起與家人相處的情況，要好好過生活，把每一日都過好，將來就不會感到內疚。Edan在戲中以好友身份與鍾雪瑩相處，雖不是「林家」一員，但作為旁觀者，覺得他們真的很像一家人，很有火花，而他與「林爸爸」李尚正亦有不少對手戲，Edan稱之前在《死屍死時四十四》已合作過，當時對手戲不多，但已感受到對方喜劇泰斗的氣場，今次正式合作亦見到他別樹一幟的幽默，在他身上學到很多。

至於鍾雪瑩面對大前輩金燕玲，她直言喜悅大過緊張，「我無拍過翁子光導演的電影，但很喜歡《踏血尋梅》，今次能與他們合作與開心，能觀察到他們拍攝的情況覺得很幸運！」另外，Edan和鍾雪瑩有曖昧感情線，不過着墨不多，鍾雪瑩笑謂再有機會合作的話、要追求Edan，他們更即時構思劇情，提議拍古裝女追男之餘，鍾雪瑩更想化身女捕快「追求」Edan，繼續向喜劇方向發展。