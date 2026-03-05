龔嘉欣公開理想愛情 靠「雙向」努力 轉型兼任主持 成為廣告寵兒｜獨家

視后龔嘉欣過去一年重心放在劇集以外，以主持姿態及廣告寵兒與觀眾見面，成為收入突破的一年。不過更多人是關心她的感情生活，就連肥媽及鼎爺在節目中都不時拿她的愛情作話題，個個都想她盡快找到另一半，嘉欣笑言現在已抱開放態度，只要遇到想法相似的男生，希望可以有好消息告訴大家。 文：李文偉、圖：羅安強

視后龔嘉欣過去一年由演員拓展到美食節目主持及司儀，取得商業成功。

嘉欣在新年前夕與肥媽、鼎爺及眾名廚為觀眾帶來美食節目《在家宴客60道菜》，送上新年宴客食譜，並為賀年節目《新春保良迎金馬》擔任司儀，《在家》系列除了美食外，嘉欣的感情觀亦成為主持們的「小菜」，她期望節目繼續添食，「很想可以繼續拍這個系列，因為拍美食節目很開心，自己鍾意煮食，難得請到名廚見到他們的另一面，希望下次拍《在家宴客100道菜》，擁有一個自己的節目並不容易，所以很開心。」

抱開放態度結交朋友

至於兩位前輩高談闊論她的感情生活，嘉欣笑言不介意，沒想到會有化學作用，「但他們也真的很緊張我的事，我都有將真實情況告訴他們，肥媽叫我要主動點！」嘉欣自覺以前對感情事較理性，有很多假設，現在則更感性，對於感情更會抱着看緣份的想法，「結婚我想對生活而言不是很難的事，感覺應該發生時會發生，遇到想法很像的人，可能會發展得很快。」現在抱住開放態度結交朋友，問如何能觸動她從朋友更進一步？嘉欣說：「如果能感覺到大家是雙向的，因為如果不是圈內人、都需要解釋很多事，他們都會從報道去了解我的生活，感覺隔了一重重，所以需要花時間解釋、讓對方體驗一下是怎樣的生活，我都會想對方開心，如果要對方承受我的壓力、對另一半不公平，所以這件事是雙向的，會需要長一點的時間相處、了解我的工作。」嘉欣笑言會大方分享工作，但若男生向她八卦圈內是非，是最「NG」的事。

預告新一年回歸劇集

過去一年事業重心不在劇集上，問可會覺得是大轉變？嘉欣表示：「老實說沒想過自己還有機會去嘗試其他的事，怎會有人想到找龔嘉欣做飲食節目主持。大家在劇集中看到角色的我，當做司儀和主持時，大家可以見到另一個我，我覺得很開心，因為自己也喜歡接受挑戰，做台慶司儀也會很緊張，雖然有很多拍檔互相幫助，但都想觀眾可以記住我有做得好。」廣告收入亦盆滿缽滿，嘉欣笑言沒留意工作和收入增多了多少，自己賺到錢也喜歡做穩定的投資。問她做到好成績如何獎勵自己？嘉欣笑言未想到，並不是冷落自己。至於新一年的目標，她預告將參演新劇，同時亦期望能保持工作量，每次工作都能夠盡力做好，「我自己不是很叻拍片的人，希望可以拍多些與大家分享生活的小事，之前也拍過煮食片，原來大家都喜歡睇，說喜歡看真實的我，希望多拍給大家看，也很意外一些親子主題大家也喜歡看。」

化妝：Henry Li 髮型：Michelle Wong 場地：富衛1881公館



