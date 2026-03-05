朱凱婷談中東戰局影響機師老公航班 望世界和平善心不變 慧妍雅集44週年慈善晚會3.21舉行

第二年連任主席的朱凱婷率成員戚黛黛、唐麗球、王君馨、黃嘉雯、張名雅等出席《舉行記者會，公布將於3月21日舉行《慧妍雅集44週年慈善晚會2026》，並以「Love Shine愛·閃耀」為主題，旨在提高社會對身心靈健康的關注。最近加入的有麥明詩「準阿嫂」陳熙蕊，及2024年的港姐三甲倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤和「友誼小姐」王汛文都有現身。

黃博與王君馨助陣

提到今年表演嘉賓，她透露今年將是「全女班」，特別請來《中年好聲音3》冠軍黃博及熱愛唱歌跳舞的「慧妍」姊妹王君馨。王君馨在台上表示能夠參與今次活動感到特別有意義，她指出兩年前創立了女士學院，旨在幫助女生認識、了解並欣賞自己，成為獨立的個體，從而克服任何負面情緒，走得更遠。

朱凱婷感恩去年數百萬善款

朱凱婷表示近年籌款不易，前輩教導她不要給自己太大壓力，盡力而為，只需與自己比較即可。她透露去年籌得數百萬元善款已感滿意。今年將有12件拍賣品，包括藝術品、紅酒，以及由趙增熹提供的單對單錄唱服務。

朱凱婷冀世界和平

對於近日中東地區戰局不穩，問及其任職777客機機師的機師老公有否受影響？她說：「其實老公最初知道這件事也很擔心，不過要看航班安排。暫時要停飛，希望快點回復正常。」一直為馬會工作的朱凱婷，表示知道有香港騎師、馬主和馬匹代表香港前往杜拜參賽，同樣滯留當地，因此對事件特別關注，並希望世界和平。