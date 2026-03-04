TVB前主播「昇女郎」李曉欣過檔ViuTV 兩年前做人妻突再披嫁衣出巡

前主播李曉欣曾與方東昇合作兩輯《尋人記》，被封為「昇女郎」，2023年離巢TVB後，翌年宣布婚訊成為人妻，之後加入ViuTV擔任總編輯一職。李曉欣近日為全新節目《大龍鳳》做主持，再穿婚紗成為焦點。

李曉欣街頭派喜帖

ViuTV節目《大龍鳳》已於3月2日首播，早前李曉欣為宣傳，與製作團隊進行別出心裁活動，在2月14日情人節及2月22日兩度穿婚紗現身鬧市，派發特製「大龍鳳」喜帖，邀市民收看節目，成功吸引大批市民圍觀，為節目增加話題性。

李曉欣在節目中，帶觀眾深入各地探索鮮為人知的婚嫁文化，又親身前往每年舉辦近1,000萬場婚禮的印度，體驗當地盛大婚禮文化。李曉欣展開為期3日3夜之旅，見證猶如寶萊塢電影般勁歌熱舞婚禮，而印度文化為李曉欣帶來衝擊，穿上當地租借的華麗禮服出席各項儀式時，李曉欣震驚：「每件禮服都猶如啞鈴般沉重。」

李曉欣留學澳洲

30歲的李曉欣2012年入讀香港樹仁大學新聞與傳播學系，其後退學遠赴澳洲南澳大學深造。返港後，李曉欣於2016年加入TVB，曾任職TVB新聞台主播，翌年轉職記者。李曉欣之後主持《長命百二歲II》、《這麼遠，那麼近》、《尋人記》系列、《好睡好起》節目，與資深新聞從業員方東昇合作無間，知名度大增。

李曉欣法國拍婚照

李曉欣於2024年1月曝光獲男友求婚經過，包下豪華遊艇出海，男友在甲板上以大量玫瑰花瓣砌成心型，還有大束紅玫瑰、閃爆鑽戒，男友單膝下跪向李曉欣求婚。李曉欣之後公開在法國普羅旺斯區拍攝的婚照，在薰衣草田包圍下，營造浪漫氣氛。

