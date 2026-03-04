《夜王》票房破7686萬 元宵春茗共聚開live Sammi封子華為「燈塔」照亮新演員

馬年賀歲片霸《夜王》勢如破竹，昨晚特別舉行「東日開運元宵春茗」，導演吳煒倫、主角黃子華、鄭秀文（Sammi）聯同王丹妮、楊偉倫（阿卵）、盧鎮業（小野）、何啟華（阿Dee）、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤、蔡蕙琪（Kay）開live，與老闆們一起歡度元宵佳節，並即場宣布截至昨晚9點，最新票房已突破7686萬，同場特邀蘇民峰師傅妙論各位嘉賓馬年運程，蘇師傅更大讚《夜王》片名改得出色，勢必衝破億萬大關。

子華自覺係「燈塔」

元宵佳節能與《夜王》團隊聚首一堂，子華與Sammi均表現興奮，子華說：「好耐冇見過班員工，今晚真係有東日春茗嘅氣氛！」Sammi認同說：「同埋大家一齊享受呢個美好嘅成果 ，真係好開心！」《夜王》最新票房衝破7686萬，Sammi首先想到「感恩」兩個字：「好珍惜今次演出，我最開心嘅係觀眾感受到呢套電影所帶出嘅信息，睇完之後大家有共同話題、好多思考，亦都好值得翻睇，好幸運能夠參與一部咁好嘅電影！」歡哥與V姐不愧是最佳拍檔，子華亦有同一個想法：「好似Sammi話，《夜王》引起各種嘅討論、關心，可以話係為呢個城市點着咗啲嘢，多咗啲活力朝氣，我覺得係一件幾開心嘅事！」難能可貴的是，在歡哥與V姐的引領與帶動下，其他角色如Coco、Mimi、土地、太子峰、葵芳等個個有血有肉兼深入民心，Sammi有感而發：「我俾咗子華一個綽號叫『燈塔』，佢唔單止自己發光，仲令側邊啲人都一齊發光 ，佢喺歷史裏面係好獨特嘅存在，當然今次有咁多出色嘅香港新演員，咁快就得到認同，梗係好到不得了，我覺得呢個『燈塔』嘅光實在太厲害！」聽罷Sammi所賜的封號，子華自覺不無道理：「又真係喎！拍咗《飯戲攻心》同《毒舌大狀》，都有一班新演員廣為大家熟悉，甚至一齊合作完又攞最佳女主角，但更加重要嘅係跟住要有機會，所以希望容許我哋開多啲戲，大家多啲入場，令新人有更多機會俾大家睇到，咁就最開心！」

「葵芳」被蘇師傅預言未來兩年事業有大突破

春茗開live時，有網民要求若《夜王》票房破億，希望聽到子華演繹宣傳曲《星秀傳說》（Shine一次 Version）以作回禮，剛巧導演吳煒倫透露《夜王》原聲大碟正在籌備之中，子華會否順應民意大開金口？子華笑言：「好高興聽到佢哋已經做緊（隻碟），完全知道係冇預我，唔好俾我搞散！」亦有網民敲碗期待子華與Sammi繼續合作，導演吳煒倫卻驚爆想開喪屍片，子華笑說樂意被咬：「我想像到俾喪屍咬嗰種反應，我會係做得好好，我一定會做！不過，大家要支持咗《夜王》先，我哋仲有未完成嘅任務，需要大家繼續支持！」

吳煒倫導演笑言，與《夜王》團隊合作非常愉快，至於下一部是否喪屍片，仍要再認真構思，導演說：「首先未知道邊位係喪屍、邊個係人類，子華話想俾喪屍咬，但點知佢一嚟就可能係喪屍……其實所有演員次次都好合拍，希望之後再有新諗法，大家一呼百應，吹雞又嚟玩多次！」數《夜王》眾多角色之中，土地與太子峰的談論熱度一直居高不下，阿卵坦言受寵若驚，化身戲中唯一大奸角的小野亦從沒想過太子峰的人氣會如此強勁，另一位獲封「《夜王》MVP」非飾演葵芳的蔡蕙琪莫屬，一片成名的Kay，被蘇民峰師傅預言未來兩年事業將有更大突破。