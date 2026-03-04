Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁詠琪入行30周年首演內地話劇 挑戰全國語對白經典人物「金智英」

影視圈
更新時間：20:15 2026-03-04 HKT
發佈時間：20:15 2026-03-04 HKT

今年是梁詠琪（Gigi）入行30周年，對事業孜孜不倦的Gigi再次接受新挑戰，演出話劇《我們成為的她》的經典角色「金智英」，Gigi表示：「以前也參演過舞台劇，但這次的劇種跟過往完全不同，在情感的演繹上是個很大的挑戰，跟導演司徒慧焯深入傾過幾次後，我實在很喜歡這個劇本及角色，這是一部為現代女性而演的一個劇目！」 

梁詠琪看電影已覺揪心

話劇《我們成為的她》改編自韓國作家趙南柱的經典小說《82年生的金智英》，創作團隊以小說作為藍本改編，還原女性成長中的每一個真實瞬間，正視當代女性的生存困境，那些無人訴説的疲憊，那些小心翼翼的堅持，那些渴望被理解與看見的期待，都將在舞台上一一呈現，讓每一位觀眾都能在金智英的故事裏，找到自己的影子，聽見內心的聲音。

對於演出，Gigi已經注入了金智英的精神準備好了，她說：「金智英的故事，是不少現代女性的縮影，她們正面對來自社會普世價值及於事業與家庭生活中掙扎的壓力。有些看似平常的生活日常，其實是一道無處不在的生活壓力。電影上映時，我也去看過，就覺得這個故事實在太真實、太揪心了，好榮幸有機會可以演出話劇版本。」本劇將於今年7月14日至26日，在上海話劇藝術中心・藝術劇院公演，並於3月20日全網開賣。

