盧廣仲化身傷心調酒師 4月踏紅館兌現承諾

日前，三金天王盧廣仲全新主題演唱會《HeartBreakFast 傷心早餐店》優先訂票火速售罄，坊間即時掀起撲飛潮。2024年《盧廣仲勵志的演唱會》因檔期問題，只能開演一場，歌迷反應直接，表示「一場根本不夠」，小隊長要三度Encore後才依依不捨落幕。今年廣仲直接宣布開兩場作回饋，彌補2024年的遺憾，結果優先訂票群情比上次更洶湧，再次即時沽清。

盧廣仲以最佳狀態回饋香港樂迷

踏入2026年，盧廣仲終於兌現承諾來港 — 全新主題演唱會《HeartBreakFast 傷心早餐店》，由特高娛樂、大名娛樂、大岳娛樂、問星娛樂、湯臣娛樂主辦，將於4月11至12日連續兩晚再踏紅館舞台。廣仲坦言去年在台北三場演出一分鐘內售罄，讓他深深感受到歌迷的熱情，也令他更希望能以最佳狀態回饋香港樂迷的等待與支持。他也特別跟香港的歌迷說：「上次見面係上次，我希望今次就係今次！」4月，廣仲將化身「傷心調酒師」，調製成苦澀卻回甘的音樂特調，並把《HeartBreakFast 傷心早餐店》帶到香港，這兩場特別的演唱會，是他對歌迷的尊重與感謝。