朴春@2NE1公開手寫信指Dara吸毒 稱被塑造成吸毒者背負不實罪 精神狀態惹擔憂事務所證正接受治療

韓團2NE1成員朴春昨日突然在社交網公開手寫信，內容直指隊友Sandara Park（Dara）涉吸毒，甚至指控對方為掩蓋醜聞，刻意將她塑造成「吸毒者」。她語出驚人地表示：「Sandara因為自己吸毒，將我塑造成吸毒者。」她再指控，當年不只Dara，連隊長CL及公司高層都牽涉其中，甚至疑似為了自保而刻意偽造她的藥物使用紀錄，讓她獨自背負不實罪名多年。

Dara跟ABYSS已約滿

朴春公開信件短短數小時後，火速刪除帖文，事件惹起網民熱議，有人認為朴春胡思亂想，擔心她的精神狀態，其所屬事務所D-Nation試圖為事件降溫，稱她因健康理由停工，專心接受治療，期望各方見諒。Dara與YG娛樂約滿後，2021年轉投ABYSS事務所，昨日傳媒找ABYSS回應Dara涉毒傳聞時，公司卻宣布與Dara的合約已到期，難以確認其他細節。韓媒《Xports News》隨後找到Dara方面的人士做採訪，對方代Dara否認涉毒一事，強調「完全不是事實。Dara很擔心朴春目前的健康狀況。」