陳穎欣婚後現幸福肥 不抗拒生B一切順其自然

今年1月正式升呢做陳太的陳穎欣（Yanny）昨晚（3日）出席《女孩不平凡》首映，提到今次是婚後個元宵節，她笑言沒有留意，自己向來沒有儀式感，每次都是因工作才知道是什麼節日。Yanny跟老公陳考威在澳洲結婚去了紐西蘭蜜月，她笑言那次不算是蜜月，只是當地一直是兩人很想去的地方，而且距離澳洲很近，所以順道去：「我哋好鍾意動物，到處都係牛、羊，嗰度節奏又慢、風景又好，好似放咗個長假成個人都改造咗。」她坦言之後還想到冰島、意大利及瑞士等地方，因想趁有力氣時到處旅行。

陳穎欣有被催生B

新婚後的她被問到過年去親戚家拜年時是否有被催生B？她笑指未結婚已被問，自己也熱愛工作，若有小朋友的話可能會耽誤工作，但她亦不會抗拒生B，強調一切順其自然，笑指她婚後有幸福肥，她即否認自己是孕味濃，叮囑大家不要這樣寫，又搞笑指自己仍未需要進補，更笑言因天氣潮濕致水腫，不過她坦言新年時吃了不少糕點，問到是否要減肥？她就抱隨緣心態。