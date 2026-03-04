女孩不平凡丨余香凝爭取拍「激烈」親密戲 廖子妤爭金像影后呼聲高 被問會否叫價高：有工作已經好好

廖子妤、許恩怡、余香凝及鄧濤等昨晚（3日）出席電影《女孩不平凡》明星好友場，廖子妤與余香凝繼《骨妹》後相隔十年再做情侶，余香凝指並未感尷尬，反正覺得熟絡後可幫到角色，因已有信任，很多事情也不用講，又爆兩人未開機時經常玩些很「哽」的事，例如聞對方的口是否臭，又指戲中不少「動作」場面本來沒有，是大家「玩」出來的，令大家看起來更有生活感。

廖子妤、余香凝再合作感高興

廖子妤指今次再合作感高興，也感受很深，近年大家也因工作各自忙，難得有時間相聚，拍攝時可利用空檔時間狂傾，她希望以後各導演和監製可多找兩人合作，余香凝指就算要她們做仇人也沒問題，不過她也坦言羨慕鄧濤在戲中有很激的場面，覺得兩人的戲可再激啲，所以等人搵她們演更激烈的戲。

余香凝對廖子妤爭金像影后有信心

廖子妤憑此戲入圍金像獎「最佳女主角」，她笑言很多人也覺得她一定會攞，提到她呼聲高，「大家都知道大熱係會倒灶，我唔敢諗太多，聽到自己有提名已經覺得好夠，所以就算攞唔到大家都唔好對我太苛刻，（追趕余香凝。）唔使追，我喺自己條路慢慢行得喇。」余香凝坦言對廖子妤充滿信心，更笑言等廖子妤奪影后後便會要求她請大家去旅行慶祝，廖子妤笑言首先要得到多點工作，因市道不好自己亦會擔心和有壓力，又指雖口講是否得奬也不緊要，但有提名後自己也覺得今時唔同往日，自己的自信像得到金像奬加持，問到現在是否會叫價高了？她說：「但求唔好壓我價，可以維持一個好嘅價、有工作已經好好。」提到她早前在澳門的首映禮上感觸落淚，她指十年與《骨妹》中的好友在不同領域各有不錯的發展，所以4人能齊齊整整站台上令她很感觸，又謂4人當日也有擺回十年前的甫士影合照，希望十年後可再影。提到她另一套力電影《夜王》票房和口碑很好，她感謝大家支持，希望未睇的人可入場觀看，而大家也可支持其他電影。