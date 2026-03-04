游飈遺孀公布喪禮安排  3.21設靈翌日出殯火化

曾於多部劇集中飾演反派、有「御用爛仔」之稱的前TVB綠葉演員游飈，上月12日因腦出血昏迷入院，留醫近兩周後延至2月24日不治，終年57歲。其遺孀對外發布訃聞，正式公布亡夫的身後事安排。

游飈喪禮採用道教儀式

訃聞內容如下：游飈於2026年2月24日在伊利沙伯醫院病逝。家人謹定於3月21日（星期六）下午四時，在紅磡世界殯儀館一樓景仰堂設靈，讓親友前來拜祭告別。儀式將採用道教傳統進行，當晚會舉行功德法事，直至晚上九時結束。

游飈靈柩移送和合石火化

翌日（3月22日）早上九時半，將舉行大殮儀式，禮成後隨即出殯。靈柩會移送至和合石火葬場進行火化。據家屬表示，火化儀式結束後，將設纓紅宴招待出席的親友，具體地點待定，屆時將安排旅遊巴接送往返。訃聞最後由遺孀徐懷遠泣告，向社會各界親友作出正式通知。