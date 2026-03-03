前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲

前亞視小生尹天照因劇集《我和殭屍有個約會》中「況天佑」一角爆紅，名利雙收的背後，卻有著與電視台不為人知的辛酸。他近日在網上節目《SPOTITALK》重提當年在金牌監製冼志偉鼓勵下，向高層提出續約加薪一倍的請求，但當時公司內部正值「換血」鬥爭，新高層僅輕描淡寫地表示「時勢唔同」，最後只願加薪「一包煙」的價錢，即當年的二十多元。尹天照坦言當時感到極大侮辱，一怒之下離巢並投身電影圈。但監製冼志偉並未放棄，拿著《我和殭屍有個約會2》劇本直接找到亞視新主林百欣，對方看後即答允開拍，並以高薪重新邀請尹天照回巢，才成就了這經典系列的延續。

尹天照評《驅魔龍族馬小玲》：有啲問題

事隔多年，《我和殭屍有個約會》主創陳十三執導電影版《驅魔龍族馬小玲》，但口碑與成績均未如理想。對此，尹天照坦言曾在家中不經意看過，評價時略帶為難地說：「即係隻眼唔係幾好，殭屍唔同喪屍……可能組合有啲問題。」他理解珠玉在前，後人要超越經典壓力巨大，認為各有各演法。近年影視圈流行「速食文化」的短劇，但尹天照表示自己難以接受這種情感未經沉澱的表演方式，他相信潮流是一個循環，並靜靜等待長劇的復興，期望能再遇上好劇本過足戲癮。目前，他主力在內地登台演出，並與太太定居廣州，享受生活。

相關閱讀：尹天照凸腩脹爆內地登台似唱K 酬勞屬港星墊底水平仍收呢個價

尹天照為救血癌妻棄演殭屍

尹天照因《我和殭屍有個約會》系列迎來事業高峰，但他的人生轉捩點，源於太太的一場大病。他透露，太太確診血癌後，他無助地向上帝祈禱，承諾若妻子能康復，他願付出一切。最終太太奇蹟般痊癒，至今已15年，這段經歷讓他成為了虔誠的信徒。自此，他堅守不再飾演殭屍或魔鬼的原則，推掉了無數高價片約。他在節目中分享時一度哽咽，坦言曾向上帝「講數」，表示：「我都推咗好多戲，我都要食飯，我唔做況天佑，我演捉殭屍嘅人得唔得呀？因為聖經裏，耶穌都有趕鬼。」這份為信仰放棄名利的決心，令人動容。

相關閱讀：我和殭屍有個約會丨「黃子」李潤祺暴脹撞樣兩男星？ 同場美魔女闊太透視裝搶Fo

萬綺雯罕復出驚現蘋果肌下垂？