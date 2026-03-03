Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲

影視圈
更新時間：22:02 2026-03-03 HKT
發佈時間：22:02 2026-03-03 HKT

前亞視小生尹天照因劇集《我和殭屍有個約會》中「況天佑」一角爆紅，名利雙收的背後，卻有著與電視台不為人知的辛酸。他近日在網上節目《SPOTITALK》重提當年在金牌監製冼志偉鼓勵下，向高層提出續約加薪一倍的請求，但當時公司內部正值「換血」鬥爭，新高層僅輕描淡寫地表示「時勢唔同」，最後只願加薪「一包煙」的價錢，即當年的二十多元。尹天照坦言當時感到極大侮辱，一怒之下離巢並投身電影圈。但監製冼志偉並未放棄，拿著《我和殭屍有個約會2》劇本直接找到亞視新主林百欣，對方看後即答允開拍，並以高薪重新邀請尹天照回巢，才成就了這經典系列的延續。

尹天照評《驅魔龍族馬小玲》：有啲問題

事隔多年，《我和殭屍有個約會》主創陳十三執導電影版《驅魔龍族馬小玲》，但口碑與成績均未如理想。對此，尹天照坦言曾在家中不經意看過，評價時略帶為難地說：「即係隻眼唔係幾好，殭屍唔同喪屍……可能組合有啲問題。」他理解珠玉在前，後人要超越經典壓力巨大，認為各有各演法。近年影視圈流行「速食文化」的短劇，但尹天照表示自己難以接受這種情感未經沉澱的表演方式，他相信潮流是一個循環，並靜靜等待長劇的復興，期望能再遇上好劇本過足戲癮。目前，他主力在內地登台演出，並與太太定居廣州，享受生活。

相關閱讀：尹天照凸腩脹爆內地登台似唱K 酬勞屬港星墊底水平仍收呢個價

尹天照為救血癌妻棄演殭屍

尹天照因《我和殭屍有個約會》系列迎來事業高峰，但他的人生轉捩點，源於太太的一場大病。他透露，太太確診血癌後，他無助地向上帝祈禱，承諾若妻子能康復，他願付出一切。最終太太奇蹟般痊癒，至今已15年，這段經歷讓他成為了虔誠的信徒。自此，他堅守不再飾演殭屍或魔鬼的原則，推掉了無數高價片約。他在節目中分享時一度哽咽，坦言曾向上帝「講數」，表示：「我都推咗好多戲，我都要食飯，我唔做況天佑，我演捉殭屍嘅人得唔得呀？因為聖經裏，耶穌都有趕鬼。」這份為信仰放棄名利的決心，令人動容。

相關閱讀：我和殭屍有個約會丨「黃子」李潤祺暴脹撞樣兩男星？ 同場美魔女闊太透視裝搶Fo

萬綺雯罕復出驚現蘋果肌下垂？

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
網紅劉馬車踩場大鬧九記！雙語怒罵35分鐘「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O. 網民︰打住正義旗號周圍賺流量
網紅劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O.
飲食
8小時前
63歲港伯應徵主任 內地回流前老闆淪為打工仔 豁達心態引爆網絡｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電基層家庭電費補助計劃開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
9小時前
中電消費券2026 |3月初起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！
社會
5小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:15
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
9小時前
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」 曾往阿富汗海地救援
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
醫生教室
10小時前
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
患癌吳文忻胸口流膿發臭 自揭晚晚「陪屍同眠」瀕死崩潰：一度覺得同死神好接近
患癌吳文忻胸口流膿發臭 自揭晚晚「陪屍同眠」瀕死崩潰：一度覺得同死神好接近
影視圈
8小時前
元宵節丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪門變闊太 億元豪宅背景更吸睛
元宵節丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪門變闊太 億元豪宅背景更吸睛
影視圈
3小時前