李龍基最新擇偶條件成焦點 重申「17歲半46億」純屬講笑：人哋唔會吼我

年屆73歲的李龍基（基哥）日前現身支持好友陳德森新書《生命當舖》發佈會，受訪時聲音沙啞，透露自己已咳了數個星期。談到前未婚妻王青霞（Chris）疑似想復合，基哥起初不欲多談，直言坊間太多炒作和假新聞，會令雙方家人不開心。但在傳媒追問下，他終鬆口承認兩人仍有聯絡，但不像以前咁密。至於是否有機會復合，他坦言自己也不知道：「冇人知聽日世界發生咩事，之前都打算結婚，好難講，所以唔敢講。」被問到個人復合意願時，他則以「暫時心如止水」來形容現時心境。

基哥只求平淡過活

早前《星島頭條》直擊基哥拜月老，他笑稱最新擇偶條件，想找身家46億、年僅17歲半卜卜脆少女做女友，引來熱議。他今日澄清當時只是「講笑」，慨嘆不少網紅捉住這些數字來攻擊他。他透露之前一段時間沒有上網，近日看到相關言論後感到不開心，不想再多講。他反問：「我嗰日都講有46億同17歲半係好吸引，但唔表示我會追人，人哋有咁嘅quali會吼我？唔好再攞我講笑嘅嚟講。」強調自己一向樂觀，雖然冇人冚被會冷，但只要平淡過活就可以。