Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李龍基最新擇偶條件成焦點 重申「17歲半46億」純屬講笑：人哋唔會吼我

影視圈
更新時間：21:45 2026-03-03 HKT
發佈時間：21:45 2026-03-03 HKT

年屆73歲的李龍基（基哥）日前現身支持好友陳德森新書《生命當舖》發佈會，受訪時聲音沙啞，透露自己已咳了數個星期。談到前未婚妻王青霞（Chris）疑似想復合，基哥起初不欲多談，直言坊間太多炒作和假新聞，會令雙方家人不開心。但在傳媒追問下，他終鬆口承認兩人仍有聯絡，但不像以前咁密。至於是否有機會復合，他坦言自己也不知道：「冇人知聽日世界發生咩事，之前都打算結婚，好難講，所以唔敢講。」被問到個人復合意願時，他則以「暫時心如止水」來形容現時心境。

基哥只求平淡過活

早前《星島頭條》直擊基哥拜月老，他笑稱最新擇偶條件，想找身家46億、年僅17歲半卜卜脆少女做女友，引來熱議。他今日澄清當時只是「講笑」，慨嘆不少網紅捉住這些數字來攻擊他。他透露之前一段時間沒有上網，近日看到相關言論後感到不開心，不想再多講。他反問：「我嗰日都講有46億同17歲半係好吸引，但唔表示我會追人，人哋有咁嘅quali會吼我？唔好再攞我講笑嘅嚟講。」強調自己一向樂觀，雖然冇人冚被會冷，但只要平淡過活就可以。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
網紅劉馬車踩場大鬧九記！雙語怒罵35分鐘「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O. 網民︰打住正義旗號周圍賺流量
網紅劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O.
飲食
8小時前
63歲港伯應徵主任 內地回流前老闆淪為打工仔 豁達心態引爆網絡｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電基層家庭電費補助計劃開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
9小時前
中電消費券2026 |3月初起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！
社會
5小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:15
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
9小時前
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」 曾往阿富汗海地救援
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
醫生教室
10小時前
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
患癌吳文忻胸口流膿發臭 自揭晚晚「陪屍同眠」瀕死崩潰：一度覺得同死神好接近
患癌吳文忻胸口流膿發臭 自揭晚晚「陪屍同眠」瀕死崩潰：一度覺得同死神好接近
影視圈
8小時前
元宵節丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪門變闊太 億元豪宅背景更吸睛
元宵節丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪門變闊太 億元豪宅背景更吸睛
影視圈
3小時前