葉子楣有戲癮不介意演奸角 談出自傳：又唔使咁早！ 錢嘉樂執導《一九四一》製作費超逾一億元

金像獎導演陳德森舉行新書《生命當舖》發佈會，葉子楣現身支持好友，她笑言早已被人冒充出自傳，自己沒有嬲亦沒反感，經歷這麼多已習慣，懂得消化。談到出自傳，她笑謂「又唔使咁早！」若要出也考慮找代筆，從如何入行講起。

葉子楣遇發揮角色才復出拍戲

葉子楣已30年沒拍戲，坦言仍有戲癮，陳德森將開新戲《一九四一》，她笑言若對方給予角色也開心，不介意演奸角，又透露一直有人找她拍戲，她要遇到有發揮的角色才會復出拍，不過現時市道差，她認為開戲如倒錢落海，所以在等機會，但相信電影市道會逐漸好起來。

錢嘉樂成功爭取政府資助

錢嘉樂為籌款電影《一九四一》執導，他透露成功爭取到政府資助，5月舉辦「動作特技演員訓練班」，畢業學員有機會參演籌款電影，今次獲多位影壇大哥相助，不計酬勞及戲份多寡，但未計演員片酬，製作費已超逾一億元。

