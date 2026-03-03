姜濤父愛大爆發與小朋友玩足全日 廣告拍攝現場架起黑布 無阻半百粉絲守侯｜獨家直擊

MIRROR成員姜濤放完農曆新年假期後，最近已經重返工作軌道，最近除忙於宣傳首張個人專輯，又積極綵排巡迴演唱會。日前，《星島頭條》就捕獲他現身大埔，為連鎖快餐店拍攝全新一輯廣告，吸引半百「姜糖」（粉絲暱稱）到場守候，場面墟冚！姜濤放完假似乎叉足電，見他狀態大勇，雖然天公不造美，期間多次下起雨來，但無損姜濤的心情，更在鏡頭前後與小朋友們打成一片，「父愛」大爆發。

姜濤與小男孩碰拳勁溫馨

姜濤已經連續多年「冧莊」成為該連鎖快餐店的代言人，上月底，他一連3日出席其周年晚會擔任獻唱嘉賓，並與台下觀眾互動，氣氛熱鬧。日前約下午兩時，《星島頭條》直擊姜濤以一身牛仔色外套，內配紅白襯衫現身大埔，為連鎖快餐店拍攝全新一輯廣告，見劇組嚴陣以待，早已在拍攝現場架起黑布，並將餐廳附近一帶範圍重重包圍，儼如拍攝荷里活大製作一樣。這次廣告主要圍繞姜濤與幾名年約三、四歲的小朋友一起拍攝，出名喜愛小朋友的姜濤，全程父愛大爆發，與小朋友打成一片。現場所見首幾個場口都在餐廳正門進行，只見姜濤帶領着幾位活潑的小朋友在門口奔跑，活力十足，偶然他更耐心地向小朋友教戲，相處時流露出溫柔的眼神，父愛爆棚；之後轉戰拍攝另一個鏡頭，姜濤在門口彎低腰與一位小男孩拳頭碰拳頭，場面溫馨。

接着再來一個單頭鏡頭，只見姜濤在餐廳門外跑了幾步，然後跳起，姿勢生動鬼馬，但這個鏡頭似乎難度甚高，前後都拍了7、8次，期間姜濤不時與導演交流意見，務求做到最好，表現專業。

姜濤親自撐傘無架子

雖然拍攝當日天公不造美，期間更下起雨來，但亦無損姜濤的心情，在等埋位期間，姜濤即展現親民本色，除親自撐着雨傘，與工作人員傾偈吹水，更不時彎低腰跟小朋友互動講笑，全無架子，逗得小演員們哈哈大笑；期間，一位可愛的小妹妹更主動捉着姜濤的手不放，𠱁得姜濤心花怒放，開懷甜笑，場面十分有愛，令整個拍攝氣氛都相當愉快。完成餐廳門外的拍攝後，大隊移師到附近一個小型公園，見姜濤與小朋友們一起大嗌口號，然後跑跑跳跳，玩得不亦樂乎，鏡頭下的他完全放下偶像包袱，投入與小朋友玩樂的世界，十足「大細路」一樣，充滿童真，完全感受到姜濤發自內心的喜悅。現場大約有半百姜糖在場守候，雖然只能隔着黑布遠觀，但大家一見偶像出現，即紛紛舉起手機瘋狂拍攝，顯得相當興奮。

由於人數眾多，工作人員不時要出來維持秩序，確保拍攝順利進行。據知，劇組原定晚上七時收工，但可能受因天氣影響，最後延至晚上九時十五分，姜濤完成拍攝後在助手陪同下離開。姜濤今次接拍廣告，表面上是賺外快，實際上卻是「假公濟私」，名正言順同小朋友玩足一整日。