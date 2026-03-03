Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian化身「寵粉賢」 深夜社交平台直播唱新歌 劇透7月開個唱

影視圈
更新時間：20:15 2026-03-03 HKT
發佈時間：20:15 2026-03-03 HKT

陳卓賢（Ian）一直都是多產的唱作歌手，踏入2026年才兩個月，Ian已經率先於1月23日送上本年第一首派台歌《傷口上灑辣椒醬》及2月23日推出《無名指》。除了新歌派台，Ian近日更一轉以往「I人」風格，密密在TG group「上水」與粉絲互動，逗得hellosss們心花怒放。

陳卓賢深夜即興開IG live

昨晚Ian在TG group放了自己曲詞包辦新歌《無名指》MV連結及與粉絲談天。在Hellossss（Ian粉絲暱稱）不停邀請偶像開IG live下，「寵粉賢」，拋低一句「攞返頂帽先」，然後就在深夜即興開IG live，還在直播中親自彈唱新歌《傷口上灑辣椒醬》及《無名指》，令hellosss們開心不已。直播時，有hellosss留言問Ian《無名指》原曲速度是否有點慢，Ian風趣地說：「結婚喎，你要咁趕急做乜嘢呀，成世人流流長，兩個人慢慢過日子嘛！」「加快速度咪好趕囉！」他說，《無名指》用作March-in，《千億顆星選中的二人》用作播放甜蜜拍拖片段，最好不過，似乎Ian已經為大家的婚禮準備好歌單。有fans問「March-in幾耐」，Ian誤會了回答：「一月大二月小三月大，所以March有31日。」fans留言笑得合不攏嘴。

陳卓賢叫粉絲乖乖休息

此外，Ian更預告今年新歌陸續有來，請大家拭目以待，他透露本年7月份是個人演唱會的大日子，hellosss們都說已經預留時間，7月下旬絕不外遊。海外粉絲則說要速速訂機票。Ian在半小時IG直播後，似乎意猶未盡，繼續在TG group與粉絲互動，不但說笑談天，上傳自拍照及愛犬雞髀照片，還徵求靚相以更換IG頭像。難得偶像徵相，粉絲反應非常熱烈，同一時間近千留言，討論區熱鬧非常。由於已經是凌晨時分，Ian擔心粉絲玩到「唔願瞓」，所以在選出了新頭像照片之後，便與粉絲說晚安，叫粉絲乖乖休息。

