陳德森出書對抗侵權 爆年尾拍新戲《一九四一》陣容嚇親人︰ 唔會有第二次

金像獎導演陳德森舉行新書《生命當舖》發布會，一眾圈中好友胡楓、李龍基、葉子楣及鄭丹瑞等來撐場。陳德森透露明年是香港回歸30周年，他正籌備監製新戲《一九四一》，錢嘉樂有份執導，預計今年年底開拍，為「香港動作特技演員公會」年邁及沒有積蓄的動作演員籌款，已落實古天樂、張家輝、吳彥祖和佘詩曼等參演。

陳德森計劃多多

陳德森透露力邀洪金寶、元彪、劉德華、袁和平、徐克等客串《一九四一》，成龍、李連杰、甄子丹也在考慮中，還會有《古惑仔》、《無間道》組合；陳德森此形容卡士絕對不會有第二次，而資金則並非太大問題。陳德森同時稱好友徐克有意成立電影發展基金，構思重啟拍香港電影系列的大型計劃。另外，陳德森指新書《生命當舖》是奇幻系列電影小說，出書有三個動機︰指以前創作留下許劇本但和投資者談不成，疫情期間不想腦袋停下來，故和一班寫作人一起出電影小說；加上曾在香港和大陸被侵犯版權將其劇本拍成電影，告上法庭也沒用，出書就可作證；而今次賣書收入會先分給出版社、印刷廠及作家，之後投資者購版權改編成影劇才分紅，「大家都覺得有得做，開始好多編劇加入，劇本有出路便可繼續運作有工開。」陳德森透露稍後推出整容題材《人面桃花》。