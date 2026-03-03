Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳德森出書對抗侵權 爆年尾拍新戲《一九四一》陣容嚇親人︰ 唔會有第二次

影視圈
更新時間：20:45 2026-03-03 HKT
發佈時間：20:45 2026-03-03 HKT

金像獎導演陳德森舉行新書《生命當舖》發布會，一眾圈中好友胡楓、李龍基、葉子楣及鄭丹瑞等來撐場。陳德森透露明年是香港回歸30周年，他正籌備監製新戲《一九四一》，錢嘉樂有份執導，預計今年年底開拍，為「香港動作特技演員公會」年邁及沒有積蓄的動作演員籌款，已落實古天樂、張家輝、吳彥祖和佘詩曼等參演。

陳德森計劃多多

陳德森透露力邀洪金寶、元彪、劉德華、袁和平、徐克等客串《一九四一》，成龍、李連杰、甄子丹也在考慮中，還會有《古惑仔》、《無間道》組合；陳德森此形容卡士絕對不會有第二次，而資金則並非太大問題。陳德森同時稱好友徐克有意成立電影發展基金，構思重啟拍香港電影系列的大型計劃。另外，陳德森指新書《生命當舖》是奇幻系列電影小說，出書有三個動機︰指以前創作留下許劇本但和投資者談不成，疫情期間不想腦袋停下來，故和一班寫作人一起出電影小說；加上曾在香港和大陸被侵犯版權將其劇本拍成電影，告上法庭也沒用，出書就可作證；而今次賣書收入會先分給出版社、印刷廠及作家，之後投資者購版權改編成影劇才分紅，「大家都覺得有得做，開始好多編劇加入，劇本有出路便可繼續運作有工開。」陳德森透露稍後推出整容題材《人面桃花》。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
網紅劉馬車踩場大鬧九記！雙語怒罵35分鐘「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O. 網民︰打住正義旗號周圍賺流量
網紅劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O.
飲食
7小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
63歲港伯應徵主任 內地回流前老闆淪為打工仔 豁達心態引爆網絡｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」 曾往阿富汗海地救援
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
醫生教室
8小時前
吳安儀社交平台宣佈婚訊。
桌球｜吳安儀15年愛情長跑修成正果 社交平台宣佈婚訊：開始人生新篇章
即時體育
9小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:15
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
8小時前
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電基層家庭電費補助計劃開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
8小時前
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
患癌吳文忻胸口流膿發臭 自揭晚晚「陪屍同眠」瀕死崩潰：一度覺得同死神好接近
患癌吳文忻胸口流膿發臭 自揭晚晚「陪屍同眠」瀕死崩潰：一度覺得同死神好接近
影視圈
7小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
12小時前