前TVB一線女星降呢演短劇扮老婦惹嘲笑 與昔日「花旦情敵」身價天差地別被網民比較

影視圈
更新時間：21:00 2026-03-03 HKT
發佈時間：21:00 2026-03-03 HKT

選美出身的葉璇在1999年奪得國際華裔小姐冠軍及「最具古典美態獎」後，在「六叔」邵逸夫爵士賞識及欽點下，簽約TVB並受到力捧，憑藉《封神榜》、《再生緣》等古裝劇奠定「古典美人」地位。

葉璇進軍內地短劇界引熱議

到了2005年，葉璇不再續約TVB，先後與亞視和寰亞電影合作，直到2011年在北京成立工作室並專注在內地發展，積極經營社交平台，透過直播帶貨與粉絲互動，可惜因樣貌、身材和狀態「跌Watt」，再加上舉止騎呢似足大媽而屢成話題。最近葉璇宣布進軍內地短劇，隨即引起網民熱議。

葉璇不認降呢拍短劇

葉璇日前在小紅書出po稱「拍了一個很歡樂的短劇叫《少夫人來自東北》，第一次的拍攝短劇，很歡樂。在這個劇組學習了很多東北方言。其實，内容沒有長短之分，只有好看和不好看，所以都應該用心去拍。」葉璇還分享多張劇照，劇中葉璇飾演男主角的媽媽，一身中式服飾配搭全身玉飾，並將頭髮高高盤起，舉手投足散發豪門奶奶的優雅貴氣。事件引來網民討論，有人說：「姐姐演技超棒，在這部劇裡一看到你就覺得很驚艷呀！」、「你就是美麗的富婆！」、「萬萬沒想到最大的驚喜是葉璇給的！」

葉璇佘詩曼先後與陳浩民傳緋聞

不過有人覺得：「傲嬌的葉璇，也放下身段，接受現實，開始賺快錢了。」、「上了年紀發福了，面相有點變了，所以一下子沒認出。」葉璇和佘詩曼先後與陳浩民傳緋聞，如今佘詩曼在內地依然爆紅，反而葉璇聲勢不如從前，於是有人將她與佘詩曼比較：「哎，阿佘起碼還是女主，你竟然去了短劇賽道，蒼天！」、「她還是有自知之明的，不演少女，確實演婆婆的年紀。」其後葉璇回覆傳媒稱：「做阿媽真係冇所謂，我入行冇耐拍《封神榜》都演過60幾歲啦，只要角色有得發揮，就值得演出。」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

