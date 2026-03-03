詹天文同過百粉絲搞Party提早慶生 鍾澍佳驚喜現身撐「最佳電視歌曲」實至名歸

「聲夢小花」詹天文（Windy）日前與過百名天文台（粉絲暱稱）舉行盛大生日派對，提早慶祝即將到來的20歲生日。Windy當日狀態大勇，身穿亮麗造型現身，與粉絲大玩遊戲及切蛋糕，場面溫馨熱鬧。

詹天文尋求突破

被問及20歲的生日願望，Windy表示對自己要求更高，除了希望能繼續在音樂路上突破自我，推出更多好歌回饋粉絲，以及舉辦個人演唱會外，她更為自己定下「外型管理」的新目標。Windy 笑言：「踏入20歲，希望自己不論內在還是外在都能有所提升。今年的其中一個大願望就是身形可以更Fit、更有線條！我會努力做運動操弗自己，希望以最完美的線條和最佳的狀態，去迎接未來每一個舞台演出。」她亦補充，在演藝事業上希望能作更多不同的嘗試，不論是曲風還是戲劇角色，都想大膽挑戰一下。

鍾澍佳為詹天文注入強心針

生日會上最大的驚喜，莫過於著名監製鍾澍佳（佳導）攜同女兒親臨現場道賀。佳導的出現令Windy及在場粉絲驚喜萬分。佳導在台上發言時，對Windy讚不絕口，更主動提及早前Windy奪得「最佳電視歌曲」獎項一事。佳導親口證實Windy奪得「最佳電視歌曲」絕對是實至名歸！她的票數是大幅拋離其他對手，證明了大眾對她歌聲的喜愛與肯定。這番話引來全場粉絲尖叫歡呼。

詹天文可塑性高

除了歌藝，佳導亦對Windy的演技給予高度評價。他表示早於幾年前的劇集《青春本我》時，已經留意到 Windy，覺得這位小妹妹的演技非常自然，很有潛質。他更提到早前特意入場觀賞Windy主演的音樂劇《我們的青春日誌》，大讚她在舞台上的演出充滿感染力，無論唱功還是演技都令人眼前一亮，看好她未來的演藝發展。