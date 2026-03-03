Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

區瑞強3.21開演唱會懷舊電台歲月 周國豐擔心要「開金口」 麥潤壽未曾爭電台一哥寶座

影視圈
更新時間：17:45 2026-03-03 HKT
發佈時間：17:45 2026-03-03 HKT

區瑞強構思製作的「DJ殿堂電台歲月演唱會2026」將於3月21及22日在香港理工大學賽馬會綜藝館舉行，今日（3日）區瑞強、麥潤壽、周國豐及鄭子誠一起到尖沙咀出席宣傳記者會。區瑞強表示多年來一直在心裏構思製作這個演唱會，這次不是一個普通的演唱會，而是懷舊電台歲月的聚會，在座幾位DJ也需要唱歌。

鄭子誠感激區瑞強給予機會

鄭子誠透露，多年來一直很期望自己能像鄭丹瑞及倪秉郎一樣，可以擁有自己獨白的歌曲，很感激區瑞強之前給予機會合作一曲《Try to Remember》，讓他自行創作獨白部分，所以這次將會在台上再度合作這首歌，而他也會演唱自己主持的節目「今夜真情」主題曲，鄭子誠指出，當年成功的電台節目也會有主題曲，所以也很想「今夜真情」擁有一首主題曲，因此向區瑞強要求創作一首主題曲，他說：「當時區瑞強二話不說便應承了，所以這首歌對我是很大意義。」

周國豐獲區瑞強邀請一口應承

區瑞強笑指，很難才能令周國豐開金口。周國豐表示，當日獲區瑞強邀請便一口應承，他說：「與三位認識已久的電台同事過往真的從未有合作，這演唱會非常有意義是電台歲月，能夠與他們合作真是難得的機會，很想在音樂會上與聽眾們分享點滴，將會唱着歌帶出故事，將舞台變成直播室，與觀眾更容易交流。」但他最擔心的就是要唱歌，雖然當年他是參加新秀歌唱大賽，但卻是家人逼他參賽，所以入行後便很快轉做幕後。麥潤壽提議，在周國豐演唱時，台下放着三張凳，由他們三人為周國豐演唱評分，不單是俾燈，更會給予無情的評語，區瑞強和鄭子誠也覺得這是一個好提議，周國豐即時面露難色。之後周國豐抵死地問區瑞強與麥潤壽當年在電台可曾試過爭電台「一哥寶座」？麥潤壽表示，不要說什麼一哥，就連自己紅與不紅也不知道，只在一次乘坐航班時，被一位翻譯員說他殘忍，對方指出聽了他10年電台節目，但他突然離開電台而令聽眾傷心，他才知道自己的節目影響力很大，而這次在舞台上，他將會演唱區瑞強為他錄音的一曲《在晴朗的天空下》，以及一首紀念媽媽的歌曲《十年》。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:15
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
5小時前
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」 曾往阿富汗海地救援
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
醫生教室
5小時前
吳安儀社交平台宣佈婚訊。
桌球｜吳安儀15年愛情長跑修成正果 社交平台宣佈婚訊：開始人生新篇章
即時體育
6小時前
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
00:36
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
19小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
9小時前
網紅劉馬車踩場大鬧九記！雙語怒罵35分鐘「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O. 網民︰打住正義旗號周圍賺流量
網紅劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O.
飲食
4小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
2026-03-02 15:28 HKT
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
2026-03-02 12:17 HKT