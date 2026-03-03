區瑞強3.21開演唱會懷舊電台歲月 周國豐擔心要「開金口」 麥潤壽未曾爭電台一哥寶座

區瑞強構思製作的「DJ殿堂電台歲月演唱會2026」將於3月21及22日在香港理工大學賽馬會綜藝館舉行，今日（3日）區瑞強、麥潤壽、周國豐及鄭子誠一起到尖沙咀出席宣傳記者會。區瑞強表示多年來一直在心裏構思製作這個演唱會，這次不是一個普通的演唱會，而是懷舊電台歲月的聚會，在座幾位DJ也需要唱歌。

鄭子誠感激區瑞強給予機會

鄭子誠透露，多年來一直很期望自己能像鄭丹瑞及倪秉郎一樣，可以擁有自己獨白的歌曲，很感激區瑞強之前給予機會合作一曲《Try to Remember》，讓他自行創作獨白部分，所以這次將會在台上再度合作這首歌，而他也會演唱自己主持的節目「今夜真情」主題曲，鄭子誠指出，當年成功的電台節目也會有主題曲，所以也很想「今夜真情」擁有一首主題曲，因此向區瑞強要求創作一首主題曲，他說：「當時區瑞強二話不說便應承了，所以這首歌對我是很大意義。」

周國豐獲區瑞強邀請一口應承

區瑞強笑指，很難才能令周國豐開金口。周國豐表示，當日獲區瑞強邀請便一口應承，他說：「與三位認識已久的電台同事過往真的從未有合作，這演唱會非常有意義是電台歲月，能夠與他們合作真是難得的機會，很想在音樂會上與聽眾們分享點滴，將會唱着歌帶出故事，將舞台變成直播室，與觀眾更容易交流。」但他最擔心的就是要唱歌，雖然當年他是參加新秀歌唱大賽，但卻是家人逼他參賽，所以入行後便很快轉做幕後。麥潤壽提議，在周國豐演唱時，台下放着三張凳，由他們三人為周國豐演唱評分，不單是俾燈，更會給予無情的評語，區瑞強和鄭子誠也覺得這是一個好提議，周國豐即時面露難色。之後周國豐抵死地問區瑞強與麥潤壽當年在電台可曾試過爭電台「一哥寶座」？麥潤壽表示，不要說什麼一哥，就連自己紅與不紅也不知道，只在一次乘坐航班時，被一位翻譯員說他殘忍，對方指出聽了他10年電台節目，但他突然離開電台而令聽眾傷心，他才知道自己的節目影響力很大，而這次在舞台上，他將會演唱區瑞強為他錄音的一曲《在晴朗的天空下》，以及一首紀念媽媽的歌曲《十年》。