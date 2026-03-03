Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

XODIAC 3.28海洋公園慰粉絲 SING自爆視林峯為榜樣 LEO感激家人支持追夢

韓國男子偶像團體XODIAC將於2026年3月28日晚上6時30分，在香港海洋公園怡慶坊舉行《XODIAC粉絲見面會•香港特別場》，本次見面會是XODIAC再次以完整陣容回饋香港粉絲，九位成員包括六位韓國籍成員（LEX、HYUNSIK、BEOMSOO、WAIN、GYUMIN、DAVIN）；兩位香港籍成員（SING、LEO）及印尼籍成員（ZAYYAN）將全員出席。

XODIAC見面會門票開售

門票分別為$1280、$1080、$880及$580四種，對應不同價格的專屬福利體驗；所有票價均包含官方海報、擊掌（Hi-Touch）及香港場特別紀念卡一套。門票現於Klook平台獨家公開發售。LEO去年首次在香港演出時，他的父母有到現場支持給他打氣，當時他在台上跳舞表演時，看見台下的爸爸，突然忍不住流淚，他說：「當時我們跳唱的那首歌叫《Hey Day》，主要表達的是一種回憶，好想在家人面前展示最好的一面，看到爸爸時很感動，忍不住哭了！」LEO表示家人和朋友成為他面對任何困難時，繼續努力的動力。他坦言小時候受姐姐影響而對K-pop文化產生好奇，在學校學跳舞並參加畢業表演，「當我第一次真正站在舞台上，就感覺自己好像會發光一樣，好激動！這條演藝路雖然比想像中更艱難更難走，我覺得辛苦是為了打好基礎！」

SING回港暴肥20公斤

早前SING（麥駿昇）和LEO（李傲賢）於在港接受本地媒體訪問，SING指林峯是他的榜樣：「因小時候喜歡林峯，所以便想入演藝圈做表演行業。升上中學後受同學影響，開始喜歡BTS（防彈少年團），看得多聽得多便慢慢有了做練習生的想法，後來認識做練習生的朋友，在對方介紹下終於有機會入行。」SING指剛做練習生時變瘦，媽媽非常擔心，怕他健康出問題，「每次回港，媽媽都要我吃很多東西，有一次胖了差不多20公斤，一回到韓國馬上要減磅，媽媽見到我瘦了感到好心痛。」

