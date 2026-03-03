楊明、莊思明被催婚多年：會盡快安排 結婚想在香港大馬舉行盛大婚禮

楊明、莊思明今日（3日）到將軍澳電視城出席《愛·回家之開心速遞》活動，一眾演員齊猜燈謎與觀眾慶祝元宵節。楊明、莊思明獲大批拍檔在天燈模型上寫上「楊明結婚」為2人催婚。楊明與莊思明受訪時，笑言今年已被催婚了很多次，也覺得馬年是好年，會盡快安排但急不來。

楊明元宵節食湯圓簡單慶祝

問到已被催婚多年？莊思明笑言是，男友只會說逐步來，楊明自認年紀漸長，希望為婚事準備好驚喜，又指長輩們很開明，要他們旅行結婚便可以，但他則想有盛大婚禮，分別在香港及馬來西亞兩地舉行，因此需要些時間準備。談到元宵節如何慶祝？楊明指今年新年比較特別，與他們2人生日相近，再加上西方情人節及元宵節，近日不斷為節日慶祝，因此元宵會食湯圓簡單慶祝，休息一下。