湯盈盈與林曉培撞樣讚對方保養有功 滕麗名做帶貨工作講足4個鐘 呂慧儀元宵節與家人食飯冇張景淳份

滕麗名、呂慧儀、湯盈盈、楊明、莊思明等今日（3日）到將軍澳電視城出席《愛·回家之開心速遞》活動，一齊猜燈謎與觀眾慶祝元宵節。問到元宵節如何慶祝，湯盈盈指早餐已吃了呂慧儀準備的湯圓，笑言一直不知道元宵是中國情人節，晚上回家會好好招呼老公錢嘉樂。

滕麗名自認Talk得

滕麗名透露老公又去了旅行，而她則要到廣州做帶貨工作，一個人要講足4個鐘，自認Talk得的她有直播經驗，會盡量不離開崗位，笑指自己的普通話很普通，身邊人當中，普通話最好是周嘉洛，不過他去了外地與江美儀拍新節目。提到《尋秦記》大賣帶挈工作機會？她指是TVB的帶貨工作，但工作量的確有增加，要多謝古老闆（古天樂），提到電影中的外貌與20年前差不多，她笑言的確有美容工作找上門。

呂慧儀新一年想繼續增值

至於呂慧儀則指元宵節要開工，收工會與兒子食飯慶祝，問張景淳可會同行？她表示與父母及兒子食飯，希望父母間可以趁節日學習相處得Sweet一點。又指新年期間帶兒子回家鄉探望親人，希望放假可以再帶他去旅行，新一年也想繼續增值，繼續與兒子一齊學習，了解他的世界。至於林曉培將來港開演唱會，其海報造型被指撞樣湯盈盈，身旁的滕麗名與呂慧儀都大呼相似，湯盈盈指早年已有人說她們相似，想不到對方保養有功，可以繼續撞樣。