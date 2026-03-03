Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

視后凍齡神話破滅？瘦到面頰凹陷驚現青筋手嚇壞網民 曾為男友籌醫藥費有情有義

影視圈
更新時間：16:55 2026-03-03 HKT
發佈時間：16:55 2026-03-03 HKT

現年70歲的視后米雪，入行多年，拍過不少膾炙人口的作品，尤其是劇集《射鵰英雄傳》，被譽為「最美黃蓉」，她在圈中出名保養得宜，每次亮相必定被讚作「凍齡美魔女」，近日她孖住另一位不老女神羅霖，在元宵節（3日），拍片祝賀網民團團圓圓，不過網民發現米雪真實樣貌，暴瘦至出現「樹根頸」，而且雙手滿是青筋，但網民也紛紛體諒米雪，讚她有自然美態，能夠優雅地老去。

米雪拍片祝賀元宵節

近日米雪和羅霖拍片，跟粉絲一起慶賀元宵節，片中米雪戴著時尚眼鏡，身穿簡潔的淺色上衣，精神奕奕地與羅霖一同做出恭賀手勢。她笑容燦爛，聲音動聽，充滿活力，完全不像是一位年屆古稀的前輩藝人。然而，在近鏡頭下，有眼尖的網民指出，米雪似乎比以往消瘦不少，面頰略顯凹陷。當她做出拜年手勢時，手背上清晰可見的青筋，以及脖子上無法完全隱藏的頸紋，似乎在不經意間出賣了她的真實年齡。

相關閱讀：米雪17年後再封視后  演石修老婆展紅姨式霸氣演技揚威馬國  一原因卻罕呈老態

米雪被同場羅霖比下去

米雪近年受周潤發影響，愛上跑步，平日又懂得調理養身，比起同齡的女星，算是保養得宜，但跟同場的羅霖比較，始終對方年輕10年，當日羅霖穿上一身粉色系裙子，作為三子之母，皮膚相當白滑，看不出真實年齡，網民更表示「沒有比較就沒有傷害」。

米雪為已故男友籌醫藥費

米雪年青時是大美人，從1976年佳視版《射鵰英雄傳》，到後來TVB劇集《溏心風暴之家好月圓》，演技精湛，演出不少經典角色。但她的感情生活，更讓網民津津樂道。米雪跟「亞洲第一中鋒」之稱的尹志強，相戀26年，但尹志強於1992年不幸患上鼻咽癌，雖然曾經一度治癒，可惜之後身體狀況每下愈況，最終於2010年離世。有傳米雪為籌醫藥費，不放過任何工作機會，除了接拍電視劇及擔任代言人，更打破慣例到內地拍劇賺錢，甚至曾蝕賣資產套現，而在男友尹志強離世後，米雪至今仍然保持單身。

相關閱讀：尹志強抗癌慘況曝光  「講波金句王」爆天文數字手術費致敬米雪：佢受嘅苦不下尹佬

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:15
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
5小時前
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」 曾往阿富汗海地救援
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
醫生教室
5小時前
吳安儀社交平台宣佈婚訊。
桌球｜吳安儀15年愛情長跑修成正果 社交平台宣佈婚訊：開始人生新篇章
即時體育
6小時前
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
00:36
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
19小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
9小時前
網紅劉馬車踩場大鬧九記！雙語怒罵35分鐘「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O. 網民︰打住正義旗號周圍賺流量
網紅劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O.
飲食
4小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
2026-03-02 15:28 HKT
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
2026-03-02 12:17 HKT