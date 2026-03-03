視后凍齡神話破滅？瘦到面頰凹陷驚現青筋手嚇壞網民 曾為男友籌醫藥費有情有義

現年70歲的視后米雪，入行多年，拍過不少膾炙人口的作品，尤其是劇集《射鵰英雄傳》，被譽為「最美黃蓉」，她在圈中出名保養得宜，每次亮相必定被讚作「凍齡美魔女」，近日她孖住另一位不老女神羅霖，在元宵節（3日），拍片祝賀網民團團圓圓，不過網民發現米雪真實樣貌，暴瘦至出現「樹根頸」，而且雙手滿是青筋，但網民也紛紛體諒米雪，讚她有自然美態，能夠優雅地老去。

米雪拍片祝賀元宵節

近日米雪和羅霖拍片，跟粉絲一起慶賀元宵節，片中米雪戴著時尚眼鏡，身穿簡潔的淺色上衣，精神奕奕地與羅霖一同做出恭賀手勢。她笑容燦爛，聲音動聽，充滿活力，完全不像是一位年屆古稀的前輩藝人。然而，在近鏡頭下，有眼尖的網民指出，米雪似乎比以往消瘦不少，面頰略顯凹陷。當她做出拜年手勢時，手背上清晰可見的青筋，以及脖子上無法完全隱藏的頸紋，似乎在不經意間出賣了她的真實年齡。

相關閱讀：米雪17年後再封視后 演石修老婆展紅姨式霸氣演技揚威馬國 一原因卻罕呈老態

米雪被同場羅霖比下去

米雪近年受周潤發影響，愛上跑步，平日又懂得調理養身，比起同齡的女星，算是保養得宜，但跟同場的羅霖比較，始終對方年輕10年，當日羅霖穿上一身粉色系裙子，作為三子之母，皮膚相當白滑，看不出真實年齡，網民更表示「沒有比較就沒有傷害」。

米雪為已故男友籌醫藥費

米雪年青時是大美人，從1976年佳視版《射鵰英雄傳》，到後來TVB劇集《溏心風暴之家好月圓》，演技精湛，演出不少經典角色。但她的感情生活，更讓網民津津樂道。米雪跟「亞洲第一中鋒」之稱的尹志強，相戀26年，但尹志強於1992年不幸患上鼻咽癌，雖然曾經一度治癒，可惜之後身體狀況每下愈況，最終於2010年離世。有傳米雪為籌醫藥費，不放過任何工作機會，除了接拍電視劇及擔任代言人，更打破慣例到內地拍劇賺錢，甚至曾蝕賣資產套現，而在男友尹志強離世後，米雪至今仍然保持單身。

相關閱讀：尹志強抗癌慘況曝光 「講波金句王」爆天文數字手術費致敬米雪：佢受嘅苦不下尹佬