周柏豪仔女一口氣跳BABYMONSTER 5分鐘舞步︰我人生頭五件開心事之一

周柏豪昨晚（2日）以嘉賓身份到愉景灣出席「IIHF U18男子冰球世錦賽第三級別A組賽事」開幕禮，他表示下星期（3月14日）白色情人節在啟德體藝館舉行粉絲見面會，近期忙着練歌和練琴，對上一次開騷已是7年前；笑言籌備見面會比過往演唱會難好多，「因為演唱會直接啲，唱好歌、跳舞，舞台上行啱位，就做到導演要求，而見面就再加多啲互動環節，而家同團隊24小時不停做嘢。」他早前推出的個人相集，記錄年近年在舞台上下的點滴，為數3千本開賣兩小時經已售罄。

周柏豪打「養身籃球」

熱衷籃球的柏豪坦言未接觸過冰球運動，有留意賽事，形容6歲大女、4歲兒子都有學習溜冰，他們看到大哥哥穿上冰球裝備，覺得型格也感興趣。問到考慮再添家庭成員？他強調：「唔好問，真係唔會。」他解釋與太太照顧兩名子女，不想忽略任何一個。問到最近有無打籃球時，他笑言為了避免身體碰撞而改打「養身籃球」，「年紀大，對家人、工作多咗一份責任，會錫身。」並指跟中學同學一起打球時，偶爾會遇見梁釗峰、林奕匡、馮允謙、洪永城、胡鴻鈞等，笑指眾人同樣鍚身。

周柏豪不敢八卦張智霖開騷事

提到早前與「大灣仔」兄弟們，陳小春、張智霖、謝天華、林曉峰、吳卓羲及梁漢文等聚會團拜，他稱十分難得，畢竟各有各忙。問到有合作機會？他說：「暫時唔知，春哥忙緊佢嘅巡迴演唱會，小紅書就話Chilam就嚟開。」向張智霖求證？他笑言︰「大哥事我唔敢過問，留畀佢自己答。」

周柏豪支持仔女入行

提到見面會，家人來撐埸嗎？柏豪指女兒當日有跳舞表演，稱女兒知道未能親身支持時，顯得有點失望，要媽媽拍片讓她看，形容女兒懂性、乖女。會否培育一對仔女入行？他直言兩姐弟表演慾比強，透露在新年期間有親友來家拜年，兩姐弟突然換上衣服，開YouTube播K-Pop片段，在一眾親戚面前表演韓國女團BABYMONSTER一首長達5分鐘的舞步，他開心地表示：「我第一次睇個仔表演，佢哋背住電視成隻舞跳晒出嚟，一個動作都冇漏。我同老婆講，呢一日可以話係我人生頭五件開心事之一。」他形容兒子性格含蓄，自從學跳舞之後變得大膽。支持子女長大後入娛樂圈？他稱不會阻止，同時會讓小朋友了解現實殘酷，作為父母會尊重他們的決定，讓他們自由選擇。