失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？

影視圈
更新時間：22:30 2026-03-02 HKT
發佈時間：22:30 2026-03-02 HKT

現年47歲的落選港姐林雅詩（Grace），近年事業與情路皆不順。日前她再次於Facebook發布「鄭重聲明」憤怒發文，炮轟一名無賴借洽談工作為名，在傾妥所有條件及價錢後，竟於支付訂金的一刻「玩失蹤」，令她怒不可遏，直斥：「蝦我一個女人仔？」

林雅詩找工作被玩弄？

林雅詩在帖文中詳述，一名姓李的男子聯絡她洽談工作，雙方已談好所有細節，但當她要求對方支付訂金時，該名男子便人間蒸發。林雅詩怒斥對方從中得到快感，並怒言：「做男人唔好做到咁X街啦，咁樣好過癮咩？聽到我把聲特別興奮㗎？使唔使打埋X機呀？蝦我一個女人仔？正X街！你記住呀世界有報應㗎！」

林雅詩回流返港求職路難行 

林雅詩在2022年曾決心移居英國，希望做回普通人過簡單生活，可惜事與願違。她曾透露寄出逾30封求職信，連洗碗工都沒有回音，最終只好選擇回流返港。然而，回港後的求職路同樣艱難，她不時在社交平台放負，表示搵工不成令她自我價值感極低，更甚的是，求職期間反而收到大量性騷擾信息。

林雅詩搵工曾遇變態騷擾

林雅詩去年曾於社交平台發文，表示現在經濟環境差，找工作已不易，卻還要被人壓價，甚至遇到假借工作之名，實則想免費「傾吓偈」的人。她更憤怒地透露，有人會傳送露體狂的相片給她，即使封鎖對方，對方仍會用另一個帳戶繼續騷擾，讓她不禁大喊：「唔好再蝦我個女人仔啦！我都搵份正職馬死落地行！」

林雅詩多年獨力撫養兒子

林雅詩入行多年，出道不久曾拍過不少艷情片。其後嫁給商人溫文英並育有一子，但婚姻疑因男方出軌而告終。多年來，她以單親媽媽身份獨力撫養兒子。早年她曾與經理人馬天樂傳出戀情，可惜男方在2020年亦被揭發偷食助手，令林雅詩的感情路再次觸礁。如今事業上又頻頻受挫，獲得不少網民關心及同情。

