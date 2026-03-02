陳曉東紀念出道30周年 推出處男限量黑膠碟為紅館個唱預熱

陳曉東紀念出道30周年 推出首張限量黑膠碟為紅館個唱預熱

陳曉東(東東)為迎接出道30周年，推出極具紀念價值的全新雙碟黑膠專輯，為《REFLECTION心有獨鍾30週年》巡迴演唱會2.0揭開序幕。這張名為「Neon Reflections」的黑膠唱片，不僅是一場關於迴響與自我對話的音樂實驗，更是他人生首張音樂黑膠作品。東東開心分享：「將近年實驗性的新歌記錄在一張黑膠實體中，更多內容會慢慢和大家分享，hope u like it！」這張極具紀念價值的黑膠唱片，將於3月2日至14日優先開放預購，同時也為即將於6月19日舉行的紅館演唱會提前暖身。

東東的復古新嘗試

入行時已是CD年代的東東，談起這次的黑膠計劃，坦言其實已醞釀許久：「推出黑膠唱片是一個既復古又新興的做法，我一直很想嘗試。去年原本做了一版精選，但收錄的都是舊歌，總覺得少了點什麼。與其回顧，不如繼續做歌手該做的事！」於是，東東選擇再向前邁進一步，投入全新創作。經過兩年的實驗性嘗試，完成了多首新歌，最終將去年的精選概念，徹底翻轉為一張集結「經典新唱+全新創作」的專輯。

東東黑膠碟為紅館個唱暖身

這次的黑膠專輯共收錄16首作品，包括10首廣東、1首英文及5首國語歌曲，當中收錄了《燒光了火柴》、《大細路》等歌曲，更有9首全新創作，如《今天我們都會飛》等，這些歌曲從未收錄於任何實體專輯，堪稱真正的「全新誕生」。

陳曉東新作承載對歌迷呼喚

其中最受矚目的新作《Neon Regrets》，被特別安排為黑膠專輯的第一首歌。東東透露，當初在挑選演唱會曲目時，意外翻出這首英文demo：「歌詞裡的where are you now，彷彿是多年來我對歌迷的呼喚。」歌中的霓虹迴聲，像是時間在城市上空盤旋，也像他與歌迷之間跨越歲月的對話。於是他決定親自演繹英文版本，同時邀請好友，詞壇重量級創作人黃偉文為歌曲填寫粵語版歌詞。睽違多年再度合作，也令他格外期待。《Neon Regrets》融合了近年歐美再度掀起熱潮的cyberfunk曲風，以中版情歌的旋律為骨幹，結合充滿電子未來感的節奏，在懷舊與前衛之間找到了完美平衡。

陳曉東延續MV氣勢英文版上架

延續《今天我們都會飛》MV突破230萬點擊率的氣勢，東東相信這首新作能再次證明自己不斷突破既有形象與曲風的決心。英文版也預計在各大音樂平台上架，為他的音樂歷程再添嶄新作品。

東東分享黑膠碟視覺設計理念

此外，東東分享了黑膠的視覺設計理念。他與團隊討論後，希望黑膠能與演唱會形成緊密連結，於是黑膠內附上bling bling鏡面設計，正是為了演唱會互動而生。歌迷可在現場利用這個反光設計與舞台燈光產生呼應，與東東一起完成「Reflection」的精彩瞬間。他笑說：「希望收藏這張黑膠的朋友，在演唱會上可以和我一起玩，一起reflection。」另外，陳曉東正為6月19日即將登場的《REFLECTION心有獨鍾30週年》巡迴演唱會2.0紅館演唱會積極準備，除了投入音樂黑膠的前期製作，更努力健身運動，期待以最佳狀態與歌迷在紅館相見。