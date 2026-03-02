Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《驚蟄無聲》內地票房勁破10億 英皇電影出品發行 獲楊受成盛讚：極高水準鉅製

影視圈
更新時間：17:15 2026-03-02 HKT
發佈時間：17:15 2026-03-02 HKT

《驚蟄無聲》由國家安全部指導創作，英皇電影聯合投資出品及榮譽發行，由大導演張藝謀執導，2月28日已於港澳戲院震撼上映，掀起馬年最強話題熱潮！電影憑藉緊湊劇情、層層反轉的懸疑佈局，自內地上映以來口碑與票房齊飛，成為近期最受矚目的話題之作。

易烊千璽、朱一龍、宋佳領銜主演

電影雲集強大演員陣容，易烊千璽、朱一龍領銜主演，宋佳領銜主演，雷佳音、楊冪及林博洋主演，張譯友情出演，劉詩詩及劉耀文特別出演。劇情以一宗看似平常卻暗藏巨大陰謀的案件為引子，牽出一場關乎國家安全的驚天危機。故事圍繞情報戰線上無名英雄的生死博弈，在暗流湧動的城市中，各方勢力角力交鋒。主角在敵暗我明的險境中抽絲剝繭，步步逼近真相，卻亦陷入信任與背叛的重重迷霧。截至最新統計，《驚蟄無聲》於內地農曆新年檔上映後至今，票房已突破10億人民幣，當中更連續4天錄得單日過億票房，一舉成為中國影史春節檔犯罪片票房冠軍，氣勢如虹！

《驚蟄無聲》由國家安全部指導創作，英皇電影聯合投資出品及榮譽發行，由大導演張藝謀執導。
《驚蟄無聲》由國家安全部指導創作，英皇電影聯合投資出品及榮譽發行，由大導演張藝謀執導。
香港日前亦特別舉辦口碑優先場，除英皇集團主席楊受成博士及夫人外，亦邀請一眾藝人在場欣賞，包括何珮瑜、楊天宇、黎展峯、冼色麗、劉若寶、黎峻、鄭嘉欣，以及SULIS的Jonathan和Logout、The Lemon Ones的Bobo和Jero、田啟文、張彥博、吳沚默等。
香港日前亦特別舉辦口碑優先場，除英皇集團主席楊受成博士及夫人外，亦邀請一眾藝人在場欣賞，包括何珮瑜、楊天宇、黎展峯、冼色麗、劉若寶、黎峻、鄭嘉欣，以及SULIS的Jonathan和Logout、The Lemon Ones的Bobo和Jero、田啟文、張彥博、吳沚默等。

一眾藝人齊聲讚賞

香港日前亦特別舉辦口碑優先場，除英皇集團主席楊受成博士及夫人外，亦邀請一眾藝人在場欣賞，包括何珮瑜、楊天宇、黎展峯、冼色麗、劉若寶、黎峻、鄭嘉欣，以及SULIS的Jonathan和Logout、The Lemon Ones的Bobo和Jero、田啟文、張彥博、吳沚默等。楊受成博士特別提到：「《驚蟄無聲》卡士強勁，電影更是由國家安全部指導創作，內容真實刺激，精彩絕倫，是極高水準的犯罪懸疑劇情鉅製，我個人非常推薦！」

映後不少嘉賓大讚電影節奏明快、張力十足，「全程無冷場，每個細節都可能是伏筆」、「劇情多次反轉，結局震撼」、「年度必看懸疑力作」、「既有大片格局，也有細膩情感」。《驚蟄無聲》以高規格製作打造震撼視聽體驗，既有緊張刺激的動作場面，亦有耐人尋味的人性刻畫，成功將國家安全題材融入商業類型片框架之中，兼具觀賞性與思考性。電影現已於港澳各大戲院上映，英皇電影、銀都機構聯合港澳發行，誠邀觀眾入場感受這場大銀幕下張力逼人的驚心對決。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱特朗普：軍事行動或持續四周 中國外交部：有公民在德黑蘭死亡︱不斷更新
即時國際
2小時前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
8小時前
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
2026-03-01 15:30 HKT
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
00:35
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
突發
6小時前
富貴視后75歲「忘年戀」舊愛罕談兩段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考慮人工受孕
富貴視后75歲「忘年戀」舊愛罕談兩段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考慮人工受孕
影視圈
6小時前
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 圍觀者拍片亮氣槍「助攻」
00:51
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 大埔反黑組接手調查
突發
7小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
2026-03-01 09:00 HKT
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
飲食
5小時前
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
即時國際
1小時前