陳松伶個唱重溫40年光輝歲月 譚玉瑛麥長青驚喜現身 手腳唔協調老公撐場共舞

陳松伶（松松）日前於新伊館舉行《陳松伶演唱會－香港》，全場座無虛席，氣氛熱烈。演唱會以一段回顧松松入行40年影視作品的精采時刻短片揭開序幕，緊接她身穿紅衣獻唱當年參加歌唱比賽的參賽歌曲《零時十分》，為演出打響頭炮。其後她更送上《財神到》、《祝福你》等賀年串燒歌，並走下台向觀眾大派利是，場面熱鬧。松松感性分享：「1985年我夢想成真入行，2026年可以再喺香港開演唱會，係再一次夢境成真。」

陳松伶兒歌Medley掀集體回憶

換上華麗舞台裝後在一眾舞蹈員伴舞下，松松以「上海十里洋場」為背景，演繹《夜上海》、《永遠的微笑》等金曲串燒。隨後她送上一連串經典兒歌，包括《小時候》、《跳飛機》、《烏卒卒》等，掀起全場回憶殺。更驚喜的是，昔日兒童節目拍檔譚玉瑛與麥長青突然現身，三人難得合體，同台大談當年趣事，更帶領全場合唱《烏卒卒》，歡笑聲不斷。松松笑言：「籌備演唱會時問朋友最想聽咩歌，估唔到最多人揀《烏卒卒》！今晚好似同學會聚會，好開心見到咁多舊朋友，真係好開心今晚可以同譚玉瑛姐姐同麥包一齊唱歌傾計，唔係開演唱會都未必有咁嘅機會！」三人更首度在現場合唱《相聚一刻》。

張鐸現身共舞

松松特別感謝音樂總監張與辰的付出，大讚他「有才華又年輕」，為演唱會編曲及陪練盡心盡力。期間，她的內地演員丈夫張鐸驚喜現身，以行動力撐太太。松松笑說：「我逼佢陪我跳呢part舞，佢明明手腳唔太協調都肯上台陪我。」她透露張鐸今早才飛抵香港綵排，完成演出後便要趕回內地繼續拍戲，讓她感動表示：「我一直覺得自己好幸運遇到佢。」

松松勁歌Encore掀高潮

Encore環節，松松突破形象化身勁歌舞后，跳唱《冰山大火》、《煞科》、《隆重登場》及《花花宇宙》，展現苦練多時的舞技，她坦言：「呢part舞對我係好大挑戰，用咗好多時間排㗎！」原本以新歌《松伶》作結，但觀眾熱情不減，場館亮燈5分鐘後仍不肯離場，松松即興再度上台，獻唱《追》及《愛是永恆》，為演出畫上圓滿句號。

松松完騷後感言數度哽咽

完騷後，松松難掩興奮：「今晚好興奮，興奮到有少少甩漏，但好彩團隊即刻執生，觀眾亦好寬容、好接納，我好感動，有幾度哽咽。希望不久將來喺唔同地方同大家再見面。」慶功宴上，演唱會總監陳淑芬送上精美蛋糕，補祝松松與張鐸16周年結婚紀念，更大爆松松為演唱會由77公斤減至53公斤的驚人毅力。音樂總監張與辰亦分享感受：「好多謝陳太信任我，俾我有機會做呢件事。見到觀眾又笑又喊，所有努力都值得，真係好滿足。」

劉德華張學友送花籃祝賀

圈中好友亦紛紛到場支持，包括劉德華、胡楓、薛家燕、羅家英、Maria Cordero、謝天華、黃智賢、洪欣、樂易玲等；張學友、鄭伊健、草蜢、周慧敏等則送上花籃祝賀。粉絲更於場外精心布置「打卡區」，讓觀眾重溫松松的經典形象。