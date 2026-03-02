王菀之 x 蘇打綠 香港會展夢幻聯乘 選歌紀念好友方大同 相約再合體做第二張國語專輯

「王菀之 x 蘇打綠」Live音樂會前晚(28日)於香港會議展覽中心圓滿落幕，現場座無虛席，氣氛熾熱。這場歷時接近3小時的音樂盛宴，幾乎無間斷獻唱，蘇打綠及ivana都獻唱了不少平日少於在台上表演的歌曲，讓全場樂迷沉醉於音樂世界中，大呼過癮。開場蘇打綠台上向觀眾打招呼：「大家好，好久不見。有一段時間沒見，相信大家很想我們吧。」再續說，非常感謝Ivana邀請他們來到香港：「她要跑巡演，做音樂劇，還問我們要不要一起玩音樂。今天已經是我們認識菀之20年了，要不是菀之把我們從渾水中吵醒，我們已經開始休息了！哈哈！而且我們發覺跟菀之合作很開心，好輕鬆，竟然有時間可以台底吃東西啊！」

ivana錄音前必逛夜市

Ivana與蘇打綠又分享了他們最初相識的有趣故事，她表示個人首張國語專輯，正是與蘇打綠合作。當年Ivana首次到台灣錄音，在錄音室與他們共度了許多歡樂時光。蘇打綠一班成員更笑言，ivana錄音前指定動作，必定要逛夜市，親自挑選喜愛的小吃，而且總是買得滿載而歸。Ivana笑道，「大家一邊吃一邊寫歌，不是很快樂嗎，你們沒覺得我很好客嗎？哈哈。」她又深情剖白這段友情：「認識20年，我們這段友誼不簡單。當中我們即便沒有碰面，也會聯絡，會發短信問候，會聽對方的作品。每次蘇打綠的演出和音樂，都會勾起我很多回憶。他們的音樂世界很純粹好美麗，總是充滿好多希望好多愛。無論你幾多歲，膊上有多少重擔，聽他們的音樂就像沖了個涼一樣，成個人輕鬆晒，有力向前行。17年前我第一張國語專輯，全張都係蘇打綠做。所以我今晚都揀左唔少這張專輯國語歌送比大家。」引來一遍掌聲及歡呼聲。

青峰提議再做第二張國語專輯

青峰在台上向Ivana提議：「 我們是不是該做第二張國語專輯了？而且我們第一次合唱的地方已經關掉了...」即時引來全場歡呼哄動。Ivana回應：「牛肉麵的地方？我現在已經不吃牛了......」青蜂: 「你怎麼會突然講到不吃牛？哈哈哈，我說第一次合唱的地方.....你餓了？」引得全場狂笑，Ivana ，「喔喔喔.....我只聽到麵。」引得大家狂笑，Ivana : 「真的要合作第二張啊！現在開始嗎？這樣吧，我們真的在做的話，那就一半在香港錄，一半在臺灣錄好嗎？」蘇打綠隨即答應，為未來合作留下無限想像空間。Ivana事後表示：「我希望可以成真啦，大家都咁忙，我好珍惜每一種合體，青蜂就話佢地係講真，一定要合體再做第二張國語專輯。」

青峰、Ivana想念方大同

是次音樂會，演出歌單上也讓歌迷大滿足。蘇打綠除了獻唱多首新歌，更帶來了Ivana翻唱版的《我好想你》，讓歌迷直呼「好好聽」。全場觀眾更一起大聲合唱《再遇見》，場面溫馨動人。他們更特意選唱了歌曲，送給16年前一起同台拉闊音樂會的好友方大同，這份心意令在場人士無不動容。Ivana與青峰選唱方大同的《Nothing To Say》及《好不容易》前，收起玩笑的心情，青峰表示：「現在唱這兩首歌，非常艱難。要控制好情緒。」ivana : 「因為有些樂迷朋友都會知道，我們上一次同台，應該還有一位，他就是我們的好朋友方大同，我們各自挑了一首歌他的歌。然後要想唱給他聽.....」唱畢，不少在場的工作人員也忍不住掉下眼淚，而Ivana亦強忍淚水，扁著嘴強忍傷感。Ivana表示：「對上一次同青峰同台，方大同亦係一齊，前日排練我都感覺好似佢都係度咁，好似當年我地大家同台嘅感覺。已經一年了，好掛住方大同，好掛住佢嘅音樂，好想問候佢媽媽，好想所有樂迷繼續聽佢，生活裡面仍有方大同。」

Ivana巡演即將啟動

完成這個音樂會，Ivana的個人演唱會《合體》巡演即將啟動 ，首站將於澳門舉行，之後會到上海。她開心表示會帶同家人一同前往，包括從美國回來的哥哥。近兩年她有不少演出都在上海，而今次更是一個大型場館的《合體演唱會》，被問到會否再邀請蘇打綠擔任上海站嘉賓時，Ivana笑言：「真係未諗呀....」而對於澳門站嘉賓「皇上」（張敬軒）已被網上率先爆出，Ivana則笑說：「下，我唔知喎，網上不嬲都好多嘢爆啦，我唔知呀。」她最後只肯笑著表示：「總之好期待同大家澳門合體見！」